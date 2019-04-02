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Milletvekili Özkaya’dan Başkan Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

Anayasa Komisyon Başkan Vekili AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, yeniden güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Milletvekili Özkaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Milletvekili Özkaya’dan Başkan Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti

Anayasa Komisyon Başkan Vekili AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, yeniden güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Milletvekili Özkaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ifade etti. Milletvekili Özkaya ve Başkan Bozkurt bir süre hasbihal ederek gündem hakkında fikir alışverişlerinde bulundu.

Milletvekili Özkaya’dan Başkan Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti

Milletvekili Özkaya’dan Başkan Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti

Milletvekili Özkaya’dan Başkan Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti

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