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Milletvekili Özkaya'nın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:57 | Son Güncelleme

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya'nın vefat eden annesi Zeynep Özkaya (70), Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Tahsin BAYTAR/DİNAR, (DHA) AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya'nın vefat eden annesi Zeynep Özkaya (70), Dinar ilçesinde toprağa verildi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eski bakanlar Bekir Bozdağ ile İsmet Yılmaz da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk danışmanlarından Ak Parti Milletvekili Ali Özkaya ile ağabeyi Danıştay 15. Daire Üyesi Muharrem Özkaya'nın annesi Zeynep Özkaya, 12 Ekim Cuma günü Dinar'ın Fatih Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Dinar Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Zeynep Özkaya, daha sonra Isparta'ya sevk edildi. Burada tedaviye alınan Zeynep Özkaya, kurtarılamadı. Zeynep Özkaya için Dinar ilçesi Ulu Cami'de bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ali Özkaya ve Muharrem Özkaya ile Kaymakam Selami Kapankaya, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Belediye Başkanı Saffet Acar, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, İlçe Müftüsü Şahin Yaşar, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, savcılar, hakimler, avukatlar, uzaktan ve yakından vatandaşlar katıldı. Merkez Ulu Cami imam hatibi Muharrem Öztürk'ün duasının ardından öğle vakti cenaze namazı kılındı. Zeynep Özkaya'nın cenazesi daha sonra Dinar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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