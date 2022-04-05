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Milletvekili sayısı artan iller! İllere göre milletvekili sayıları! İstanbul, Ankara, İzmir...

05.04.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayısı kaç oldu? Milletvekili sayısı artan iller hangileri? İllere göre milletvekili sayıları gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararına göre 600 milletvekilinin illere göre dağılımı netleşti. TÜİK'ten alınan güncel nüfus bilgilerine göre yeniden düzenleme yapıldı. Peki; milletvekili sayısı artan iller hangileri?

Milletvekili sayısı artan iller! İllere göre milletvekili sayıları! İstanbul, Ankara, İzmir...

İllere göre milletvekili sayıları! Milletvekili sayısı artan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili sayıları sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı Resmi Gazete'de yayınlanırken, 600 milletvekilinin illere göre dağılımı nüfus verilerine göre oldu.

MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTAN İLLER HANGİLERİ?

Dağılımın ve oluşturulan seçim bölgelerinin, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan güncel nüfus verilerine göre yapıldığı belirtildi. Yayımlanan 124 numaralı YKS kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı.

Diğer illerin ise 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime gireceği ifade edildi.

İZMİR VE BURSA'DA 2 BÖLGE

Buna göre; Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkararak TBMM'ye gönderecek.

Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracak. Tabloya göre, İstanbul ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı birer arttı, Eskişehir ve Muş'un milletvekili sayısı birer azaldı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 97'den 98'e, Bayburt'un vekil sayısı 1'den 2'ye çıktı, Eskişehir'in çıkaracağı milletvekili sayısı 7'den 6'ya, Muş'un milletvekili sayısı 4'ten 3'e indi.

Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 13, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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