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Milletvekili Sazak’tan büyükşehir belediyeleri operasyonunu destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine yönelik operasyonu destek verdiklerini belirterek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun almış olduğu kararların arkasındayız, yanındayız" diye belirti.Milletvekili Sazak, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine yönelik operasyonu destek verdiklerini belirterek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun almış olduğu kararların arkasındayız, yanındayız" diye belirti.
Milletvekili Sazak, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. MHP’li Sazak haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan ve bu kapsamda, büyükşehir belediye başkanlıkları görevinden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Demokrasi” bulutu altında teröre ve destekçilerine insan hakları, eşitlik, adalet dağıtma çabalarındaki garabetlere hatırlatma; hainin, bölücünün, teröristin bu ülkede değil demokratik hakkı, var olma hakkı dahi yoktur.
Biz Şeyh Edebali’nin öğütleri, Muhyiddin Arabi’nin duaları, Yunus’un ‘yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü’ sü ile harmanlanarak var olan bir devletiz, hoşgörüyü de merhameti de adaleti de iyi biliriz lakin polisimizi askerimizi alçakça şehit edenlerin cenazelerini kaçırmayıp, ayakta alkışlayan, gelecek planlarını alenen finanse etme çabalarındakilere müdahale ederken de gözümüzü kırpmayız, kimseye hesap vermeyiz. Devletimizin bütünlüğü ve bağımsızlığına yan gözle dahi bakılmasına müsamaha gösteremeyiz. Teröristlerin hainliğine aldanmış, sindirilmiş, korkutulmuş topraklarımızın her metrekaresindeki masum vatandaşımız Türk Devletinin koruması güvencesi altındadır. Sevr’i 100 yıl önce de kabul etmedik, 100 yıl sonra da türevlerini kabul etmeyiz. 100 yıl önce de Sevr’i destekleyenler haindir, şimdi de. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun almış olduğu kararların arkasındayız, yanındayız" diye belirtti.

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