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Milletvekili seçilemeyen adayı duygulandıran anlar! Sakladığı posterini gösterince gözyaşlarını tutamadı

26.05.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'taki seçimlerde Zonguldak'tan AK Parti'nin 4. sıra milletvekili adayı olan Nejdet Tıskaoğlu, vekil seçilemedi. Tıskaoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istemek için doğup büyüdüğü Kilimli ilçesine ziyarette bulundu. Halk pazarını ziyaret eden Tıskaoğlu, bir esnafın sakladığı posterini göstermesi üzerine duygu dolu anlar yaşadı.

Milletvekili seçilemeyen adayı duygulandıran anlar! Sakladığı posterini gösterince gözyaşlarını tutamadı

Nejdet Tıskaoğlu, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde AK Parti’ye verilen destekten dolayı doğup büyüdüğü ilçedeki esnaflarlara teşekkür etti. 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için halkın bir kez daha sandık başına gitmesini rica eden Tıskaoğlu, vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermelerini talep etti.

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SAKLADIĞI POSTERİ GÖSTERDİ

Bu sırada doğup büyüdüğü ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelen Tıskaoğlu bir esnafın, "Sayın başkanım. Sen inanmazsın bak burada senin posterini taşıyorum seni vekil olarak çıkartamadık. Ama seni yerin bu halkın kalbinde her daim olacak seni biz 1. sıra milletvekili adayı olarak görmek isterdik" dedi. Tıskaoğlu ise doğup büyüdüğü Kilimli’de çok anısının çok olduğunu söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

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'SANDIK BAŞINA GİDELİM'

Esnaf ziyaretlerine devam eden Nejdet Tiskaoılu vatandaşları sandığa gitmeye davet ederek, "Zonguldaklı hemşerilerimizden ve tüm seçmenimizden şunu rica ediyoruz. 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta da hep birlikte sandık başına gidelim. İrademizi sandığa yansıtalım. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy verelim, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

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İHA

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Milletvekili Zonguldak

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