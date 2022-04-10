Milletvekili Semiha Ekici'yi iftara öğrenci evine davet edip, yemek pişirttiler

Sivas’ta üç genç sosyal medya üzerinden Sivas Milletvekili Semiha Ekici’yi öğrenci evlerine iftara davet etti. Öğrencileri kırmayan Ekici, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ile birlikte Fatih Mahallesinde ikamet eden Alpaslan, Muhammed ve İbrahim isimli üniversite öğrencilerinin evinde misafir oldu.

MELLİETVEKİLİ EKİCİ MENEMEN PİŞİRDİ

Öğrenci evine eli boş gitmeyen Ekici, öğrencilere sıcak Sivas etli pidesi ikram etse de mutfağa girip bir de menemen pişirdi. Ekici öğrencilerin talebi üzerine menemeni soğansız hazırladı. Ekici ve Aksu öğrencilerle sohbet edip fikir ve taleplerini dinledi.

Öğrenciler kendilerini kırmayarak evlerinde misafir olan Ekici’ye teşekkür etti. Ekici de öğrencileri TBMM’ne davet etti.

(İHA)

