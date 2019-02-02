HABER

Milletvekili Tutdere içine çadır kurulan evi inceledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

Adıyaman’da ısınmak için evin içine çadır kuran aileyi ziyaret eden CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mağdur aileyle ilgili bilgi aldı.CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ile birlikte aileyi ziyaret eden CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aile fertleriyle bir araya geldi.İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen haberde, Belinay Büşra (9), Emine Berfin (6), İbrahim Kerem (2) ve Sevgi Nur (6 Aylık) isimli 4 çocuğuyla bu evde yaşayan Mehmet ve Esma Arıcı çiftinin yaşam mücadelesi konu edinmişti.Ailenin evin içine çadır kurarak ısınmasıyla ilgili haberin yayınlanmasıyla birlikte toplumun değişik kesimlerinden destek geldi.

Milletvekili Tutdere içine çadır kurulan evi inceledi

Adıyaman’da ısınmak için evin içine çadır kuran aileyi ziyaret eden CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mağdur aileyle ilgili bilgi aldı.
CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ile birlikte aileyi ziyaret eden CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aile fertleriyle bir araya geldi.
İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen haberde, Belinay Büşra (9), Emine Berfin (6), İbrahim Kerem (2) ve Sevgi Nur (6 Aylık) isimli 4 çocuğuyla bu evde yaşayan Mehmet ve Esma Arıcı çiftinin yaşam mücadelesi konu edinmişti.
Ailenin evin içine çadır kurarak ısınmasıyla ilgili haberin yayınlanmasıyla birlikte toplumun değişik kesimlerinden destek geldi. Devletin yetkilileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları aileye sahip çıktı. Ailenin gıda, ısınma ihtiyacı giderilirken, evin yapımı ve baba Mehmet Arıcı’ya iş bulma konusunda süreç devam ediyor.
CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere’de aileyi evinden ziyaret ederek, yapılabilecekler ile ilgili bilgi aldı.
Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ailenin içinde bulunduğu durumu ‘içler acısı’ olarak değerlendirerek, “Şuanda 4 çocuk, 1 anne ve 1 hasta babanın dramını birlikte yaşıyoruz. Bu tablo insanın içini acıtıyor. Bu tablonun karşısında üzülmemek, kahrolmamak elde değil” dedi.
Tutdere yetkililere çağrıda bulunarak, “Adıyaman’da soğukta üşüyen anne babalar, soğukta titreyen çocuklar var. Bu yoksul insanlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, bu yoksul insanların asgari yaşam seviyelerinin sağlanması için devletin bu konuya el atması lazım” diye konuştu.
Baba Mehmet Arıcı ise, devletin ve milletin kendisine ilk etapta sahip çıktığını, gıda ve yakacak konusunda yardımlar yapıldığını belirterek, kendisinin iş sahibi olması ve evinin yapılması konusunda yardım talep etti.
Ziyaret sonrasında mimar olan CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, evin üzerine çıkarak damda incelemede bulundu. Deniz Çakmak, evin kolonsuz ve temelsiz olduğunu, yığma bir yapı olmasından dolayı evin yıkılarak yerine yenisinin yapılması gerektiğini söyledi.

Milletvekili Tutdere içine çadır kurulan evi inceledi

Milletvekili Tutdere içine çadır kurulan evi inceledi

Milletvekili Tutdere içine çadır kurulan evi inceledi

PARTNERTürkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!Türkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek
Yıldırım tuzla'da konuştu Yıldırım tuzla'da konuştu 

En Çok Okunan Haberler

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

CHP'de kritik toplantı! Adaylar değişebilir

Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu: Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.