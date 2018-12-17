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Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni tabancayla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 01:38 | Son Güncelleme

BİLECİK'te, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni Oktay Tüzün, kavga ettiği jandarma Uzman Çavuş Semih U.'nun tabancasından çıkan kurşunla karnından yaralandı.

Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni tabancayla yaralandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni Oktay Tüzün, kavga ettiği jandarma Uzman Çavuş Semih U.'nun tabancasından çıkan kurşunla karnından yaralandı. Tüzün ile boğuşma sırasında ayağına isabet eden tek kurşunla yaralanan Uzman Çavuş U. da, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Jandarma Uzman Çavuş Semih U. ile Oktay Tüzün, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, Semih U. belinden tabancasını çıkardı. Oktay Tüzün de kendisine doğrultulan silahı almak isterken yaşanan boğuşma sırasında tabancadan çıkan kurşunla karnından vuruldu. Olayda Uzman Çavuş U. da ayağına isabet eden tek kurşunla yaralandı. Semih U. ve Tüzün, ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni tabancayla yaralandıMilletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni tabancayla yaralandıMilletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni tabancayla yaralandı

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