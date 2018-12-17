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Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğenini yaralayan uzman çavuş tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 22:30 | Son Güncelleme

BİLECİK'te, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni Oktay Tüzün'ü tabancayla yaralayan Jandarma Uzman Çavuş Semih Uysal, tutuklandı.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni Oktay Tüzün'ü tabancayla yaralayan Jandarma Uzman Çavuş Semih Uysal, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Jandarma Uzman Çavuş Semih Uysal ile Oktay Tüzün, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, Semih Uysal tabancasıyla Oktay Tüzün'ü karnından yaraladı. Boğuşma sırasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun Uysal'ın da ayağına isabet etti. Semih Uysal ile Oktay Tüzün ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Oktay Tüzün'ün sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken, uzman çavuş Uysal da acil serviste yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Uysal bugün adliyeye sevk edildi. Semih Uysal, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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