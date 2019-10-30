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Milletvekili Yeneroğlu, AK Parti'den istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

  AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, MKYK üyeliğinden istifamı sundum.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, MKYK üyeliğinden istifamı sundum. Bugün Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin benimle görüştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın, partiden de istifamı istediğini duyurdu. Ben de bugün itibari ile partiden istifa ettim" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen milletvekili Yeneroğlu, siyasete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile girdiğini bildirdi. Yeneroğlu, parti içinde pek çok konuda görüş ayrılığı yaşadığını ve uzun süredir huzursuz olduğunu belirterek, "Ben herhangi bir hesapla siyasete girmedim, bundan sonra da takip etmeyeceğim. Uzun süre mücadele ettim ancak hiç ümidim kalmadı. Bazı politikaların düzelmeyeceğini anladım. 28 Ekim günü MKYK üyeliğinden istifamı Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Bugün parti Genel Sekreteri Fatih Şahin beni genel merkeze davet ederek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın partiden de istifamı istediğini iletti. Ben de bugün itibari ile partiden istifa ediyorum. İstenilmediğim yerde kalmam" dedi.

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Yeneroğlu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Besti KARALAR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA) -

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