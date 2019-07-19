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Milletvekili Yılmaz: “İhanet şebekeleri amaçlarına ulaşamayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, ihanet şebekelerinin hiçbir zaman amaçlarına ulaşmayacağını söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı ziyaret eden Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti genel hizmetin yanında, yerelde de en iyi hizmeti, çalışmaları halkına, ülkesine sunan bir partidir.

Milletvekili Yılmaz: “İhanet şebekeleri amaçlarına ulaşamayacak”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, ihanet şebekelerinin hiçbir zaman amaçlarına ulaşmayacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı ziyaret eden Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti genel hizmetin yanında, yerelde de en iyi hizmeti, çalışmaları halkına, ülkesine sunan bir partidir. Yürütülen çalışmalarla artık kentlerimiz tarihten gelen dokuları da korunarak yeni bir çehreye kavuşmaya, modern kentler statüsüne girmeye, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürülen şehirler haline gelmeye başladı. Gönül belediyeciliği hedefimizle birlikte yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Artık şehirlerimizde mutlu insan, mutlu yaşam profilleri giderek artmaya başladı. Her kentimizin kendine göre özellikleri ve ihtiyaçları vardır. Belediyelerimiz bunları tespit ederek yoğunluğunu bu yönde artırıp, çok tan çalışmak için kolları sıvadı” dedi.

"İhanet şebekeleri hedeflerine ulaşamayacak"
İhanet şebekelerinin, birlik beraberlik düşmanlarının, Türkiye’yi güçsüz bırakmak isteyenlerin kirli hedeflerine büyük kucaklaşma olduğu sürece ulaşmasının mümkün olmadığının altını çizen Yılmaz, şunları söyledi:
"Bizim bunlarla mücadelemiz durmadan devam edecek. 82 milyon hepimiz biriz, ayrımız yok, ortak hedeflerimiz çok. Ülkemizin dört bir yanında her bir vatandaşımız eşit hizmeti eksiksiz alıyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ne kadar köklü ve güçlü bir devlet olduğunun da göstergesidir. Ülkemiz zor bir coğrafyada bulunuyor. Önümüze çıkarılan her bir engeli, oyalama taktiklerini, kirli hedefleri Allah’ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkıyla birlikte her zaman bozdu ve şu an hedeflerine güçlü adımlarla ilerliyor."

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