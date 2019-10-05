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Milletvekilinden, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’e veto!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 16:22 | Son Güncelleme

Tokat’taki kitap fuarına katılacak, Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden ve Türkiye Gazetesi yazarı Prof.

Tokat’taki kitap fuarına katılacak, Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden ve Türkiye Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in pazar günü yapacağı imza günü iptal edildi. Ünlü yazarın fuara davetli olduğu günler öncesinde afişlerde yer alırken, son anda gelen iptal kararı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Bir süredir Şimşirgil’in imza gününe, Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in katılmasını istemediği söylentilerinin, programın iptal edilişiyle doğru olduğu ortaya çıktı.
Sebep İstanbul sözleşmesi mi?
TİMAŞ Yayınevinin standında ’Hoca’ ile buluşmak isteyenler, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in gelemeyeceğini duyunca şoke oldu. Hem TİMAŞ yetkilileri hem de Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, imza günü programının Milletvekili Özlem Zengin’in girişimleri sonucu iptal edildiğini doğruladı. Özlem Zengin’in, Ahmet Şimşirgil’in Türkiye Gazetesindeki ‘Cuma Divanı’ köşesinde çıkan 27 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Sözleşmesi aleyhindeki yazısının bu vetoda etkili olduğu düşünülüyor. Tokat’ın 16. Yüzyıl tarihi hakkında doktora tezi de bulunan Ahmet Şimşirgil’in imza programının iptal edilmesi kitapseverler tarafından büyük üzüntü ile karşılandı.
Sosyal medya topa tuttu
Öte yandan, sosyal medya hesabından açıklama yapan vekil Zengin, Prof. Dr. Şimşirgil için ’bir kişi’ ifadesini kullandı. Milletvekilinin bu saygısız üslubu sosyal medyada büyük tepki çekti. Paylaşımlardan birkaçı şöyle:
"*’Kişi’ diye hitap ettiğiniz ilim adamı ve vatanseverdir. Böyle hareketler başkalarına prim yaptırıyor. Bölmeyin daha da bizleri.
*Hoca ile hiç karşılaşmadığınız çok belli... Tanımış olsaydınız böyle bir üslup kullanmazdınız. Önemli olan vekil olmak değil adaletli olmaktır.
*Kendisi, istifade ettiğimiz dindar bir hocamızdır. Öyle herhangi birinden bahseder gibi ifadeler kullanmayın. Size hiç yakışmıyor.
*Gerçekten hocayla yüz yüze gelmemeniz ve muhatap olma şansını yakalayamamış olmanız sizin için büyük bir eksiklik".

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