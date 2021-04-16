Milletvekiline şantaj soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, 27 Şubat'ta Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, kendisine şantaj yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sancar, ertesi gün partisinden istifa etti. Sancar'ın şikayeti üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında polis memuru Bülent Acar görev yaptığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kayınbiraderi Fatih Selamet ve Fatih Kintaş, Denizli'de yakalanıp, gözaltına alındı. 3 şüpheli, geçen 5 Mart'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şantaj olayıyla ilgili aranan Fatih Karakoç da daha sonra yakalanıp, tutuklandı. Olayla ilgili bir kişi daha aranırken, tutuklu sayısı da 4'e çıktı.

ŞANTAJ İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame tamamlandı. 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 1'i polis memuru 5 kişi hakkında 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 9'ar yıla kadar hapis istendi.