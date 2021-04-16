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Milletvekiline şantaj soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı

16.04.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a yönelik gizli kameralı şantaj soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında bir kişi aranırken, 4 kişi ise tutuklandı. Eve gizli kamera sistemini Kuşadası'nda gözaltına alınan ve tutuklanan polis memurunun organize ettiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, 1 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Milletvekiline şantaj soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, 27 Şubat'ta Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, kendisine şantaj yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sancar, ertesi gün partisinden istifa etti. Sancar'ın şikayeti üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında polis memuru Bülent Acar görev yaptığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kayınbiraderi Fatih Selamet ve Fatih Kintaş, Denizli'de yakalanıp, gözaltına alındı. 3 şüpheli, geçen 5 Mart'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şantaj olayıyla ilgili aranan Fatih Karakoç da daha sonra yakalanıp, tutuklandı. Olayla ilgili bir kişi daha aranırken, tutuklu sayısı da 4'e çıktı.

ŞANTAJ İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame tamamlandı. 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 1'i polis memuru 5 kişi hakkında 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 9'ar yıla kadar hapis istendi.

GİZLİ KAMERAYI KLİMAYA YERLEŞTİRMİŞLER

Soruşturma kapsamında ifadelerinde suçunu kabul eden şüphelilerin Teoman Sancar'ı eve davet etmeden önce klimaya gizli kamera yerleştirdikleri belirlendi. Gizli kamera organizasyonu ise tutuklu polis memurunun yaptığı belirlendi. Şüphelilerin gizle kameradan aldıkları görüntüyü montajlayıp, 20 saniyelik bölümüyle Teoman Sancar'ın ofisine gidip, para istedikleri, Sancar'ın ise şüphelileri kovduktan sonra şikayetçi olduğu öğrenildi.

KAMERA ORGANİZASYONUNU POLİS YAPMIŞ

Milletvekili Teoman Sancar'ın avukatı olan Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, şüphelilerin şantaj yapmak amacıyla milletvekiline kumpas kurduklarını belirterek, "İddianamede belirtilen hususlarla ilgili şimdilik 5 şüpheli var. Bunlardan içinde polis memurunun da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Bir kişi ise aranıyor. Şüphelilerin verdikleri ifadeler açık, şantaj yapmak için kumpas kurduklarını söylüyor. Kumpası yine şehir dışından teknik anlamda bu işin nasıl yapılacağını bilen bir emniyet mensubu tarafından koordine edildiğini söylüyorlar. Klimaya gizli kamera yerleştirmişler. Kameradan elde ettikleri görüntüyü montajlayarak milletvekilinden para talep etmişler. Sanki milletvekilinin kendi adına olumsuz bir görüntüsü varmış gibi kanaat oluşturmuşlar. Milletvekili Sancar, kendinden emin olduğu için şüphelileri ofisinden kovuyor. Ardından kolluk ve savcılığa şikayette bulunuyor. Şüpheliler para elde etmek amacıyla yapılmış organizasyon olduğunu belirtiyorlar. Burada özel hayatın gizliliği ve şantaj var. Tabii ki bu sesli ve görüntü araçla yapıldığı için ağırlaştırıcı sebep var. Üst sınırdan 9 yıl hapis cezasıyla yargılanacaklar. Soruşturma aşamasında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün konu üzerindeki hassasiyeti ve çok değerli çabaları var. Bizde yakından takip ediyoruz. Şüpheliler milletvekiliyle ilgili uygunsuz bir görüntü varmış gibi intiba uyandırıp, 'para talep ederiz' diye ifadeleri var. Milletvekili bunlara itibar etmedi ve şüpheliler hiçbir sonuç elde edemedi" dedi.

DHA

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