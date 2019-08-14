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Milletvekilinin çarptığı yayanın kimliği DNA testiyle belirlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 19:13 | Son Güncelleme

Milletvekilinin çarptığı yayanın kimliği DNA testiyle belirlenecek

İZMİR (AA) - İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın otomobille çarpması sonucu ölen yayanın kimlik bilgileri, DNA testinin ardından belirlenecek.

Sıdalı'nın, İzmir-Aydın Otoyolu'nda otomobiliyle çarpması nedeniyle hayatını kaybeden ve kaza günü isminin Beşir Kaya olduğu belirtilen yayanın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin oğluna ait olduğunu iddia eden kişiden kan örneği alındı.

Testlerin ardından cenazenin kimliğinin tespit edileceği ve ailesine teslim edileceği öğrenildi.

- Olay

İzmir'de, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın kullandığı 33 AAB 33 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Uzundere Kavşağı yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan ve isminin Beşir Kaya olduğu belirtilen yayaya çarpmış, söz konusu kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı izmir trafik kazası

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