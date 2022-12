Milletvekilinin kalbi ve solunumu durdu! Doktor, yanlış ilaç enjekte etti... Soruşturma açıldı

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 30 Eylül'de gribal enfeksiyon şikayetiyle Çankaya’da özel hastaneye başvurdu. Ok’a, serum tedavisi uygulandı. Ayrıca kas gevşetici ilaç yerine yanlışlıkla kalp ve solunum kaslarını yavaşlatan ilaç verildi. Tedavi sırasında kalbi ve solunumu duran Ok, yoğun bakım ünitesine alındı. Hastanede 7 saat yoğun bakımda tutulan ve ailesinin talebi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ok, buradaki 4 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

"YANLIŞ İLAÇ VERDİĞİMİ SÖYLEYİP ÖZÜR DİLEDİM"

Ok’un şikayeti üzerine özel hastanede tedaviyi uygulayan Prof. Dr. A.A., 11 Kasım'da gözaltına alındı. Doktor ifadesinde, Ok'a üst solunum yolları enfeksiyonu tanısı koyduktan sonra tedavi için serum ve bazı ilaçlar verdiğini söyledi. Hastaya ayrıca kas gevşetici ‘Muscoril’ adlı ilaç yerine yanlışlıkla ‘Muscobloc’ ilacı sistemden seçtiğini, bunun da kas yoluyla müştekiye enjekte edildiğini söyledi. Bunun üzerine fenalaşan Ok'un Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, sonraki süreçte sağlığı hakkında yakınlarından sürekli bilgi aldığını belirtti. Şüpheli A.A., "Hastanın durumuyla ilgili hastanın yakınlarını arayarak bilgi almaya çalıştım. Hastanın oğlunu aradığım zaman, hastaya yanlış ilaç uyguladığımıza dair bilgi vermemiştim. Ancak sonraki bir tarihte hastanın doktor olan oğluna yanlışlıkla ‘Muscobloc’ verildiğini söyleyerek özür diledim. Özensizliğim olmuş olabilir; ancak kesinlikle müştekiye yönelik kasıtlı eylemim olmamıştır" dedi.

SAVCILIK TUTUKLAMAYA SEVK ETTİ, HAKİMLİK SERBEST BIRAKTI

Savcılık ifadesinin ardından Prof. Dr. A.A., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebinde, İsmail Ok'a, ameliyatlarda kalp ve solunum kaslarını yavaşlatması için kullanılan ‘Muscobloc’ adlı ilacın verildiğini, şüphelinin de bunu kabul ettiği aktarıldı. Tedaviyle ilgili kayıtların şüpheli tarafından silindiği aktarılan yazıda, "Hastane tedavi evrakı, hastanenin mesul müdürü M.A'nın ve tanık beyanı, müştekinin daha sonra sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının anlatımları ile olay günü müştekinin kalbinin ve solunumunun durmasına neden olan ilacın uygulanmasına ilişkin hastane tedavi evrakının ve kayıtlarının ilgili hastane sisteminden silinmeye çalışılması, şüpheli tarafından müştekiye uygulanan ‘Muscobloc’ adlı ilacın mahiyeti ve insan sağlığı üzerindeki olası etkileriyle ilgili bilirkişi raporu, şüphelinin tevil yoluyla ikrarı ve bütün dosya kapsamı nazara alındığında şüphelinin, müştekinin kasten ölümüne neden olacak icrai hareketlere giriştiğini gösteren kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgu, emare ve deliller söz konusudur" denildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadesini tekrarlayan Prof. Dr. A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)