Milletvekillerine çevre dostu ajanda

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine çevre dostu, akıllı uygulamalar içeren ajanda hediye etti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm milletvekillerine üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu 'akıllı' ajanda gönderdi. 'Karekod' uygulaması sayesinde ajandaya yazılanlar indirilen programla telefona gönderilebiliyor. Ajandanın kullanma kılavuzunda mikrodalgaya konulduğunda içerik silme özelliği anlatılıyor. Kırmızı renkli olan ajandaya özel kalemle alınan notlar, dörtte üçü su dolu kahve kupasıyla birlikte mikrodalga fırına konulduğunda 80 saniyede siliniyor. Ajandaya yazılanlar çakmak ve benzeri bir ısı ile temasta da silinebiliyor. 'Akıllı' uygulamalar içeren çevre dostu ajanda, bu özellikleriyle defalarca kullanılarak kağıt israfını önlüyor.

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