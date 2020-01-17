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  4. Milletvekillerine çevre dostu ajanda (2)

Milletvekillerine çevre dostu ajanda (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

AK PARTİ'Lİ ÖZKAN, AKILLI AJANDAYI ANLATTI AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un milletvekillerine hediye ettiği çevre dostu akıllı ajandanın özelliklerini anlattı.

AK PARTİ'Lİ ÖZKAN, AKILLI AJANDAYI ANLATTI
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un milletvekillerine hediye ettiği çevre dostu akıllı ajandanın özelliklerini anlattı. Cahit Özkan, TBMM'nin 100'üncü yılında teknolojiye ayak uydurmuş, çağa uygun veri depolama, saklama, özellikle doğa ve çevreyi koruma noktasında yeni bir teknolojinin milletvekillerine sunulduğunu söyledi. Özkan, "Günümüzde yaklaşık her bir gün için 14 milyar telebayt civarında veri kaydediliyor. Ses, görüntü, uydu görüntüleri, elektronik denetleme sistemleri ve güvenlik kameraları üzerinden bu veriler kaydediliyor. Bu verilerin her bireye düşen miktarı ise 2 telebayt miktarında. Bu da ciddi anlamda gelecekte veri yazma, depolama, kaydetme teknolojisinin sanal aleme aktarıldığını gösteriyor. Sadece bu defteri milletvekillerimiz kullanırsa sadece defter ve kalemden yıllık tasarruf çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Ülke geneline yaygınlaştırırsak okullara bir yıl boyunca 10 milyar TL gibi ilk aşamada bir tasarrufa ulaşmış olacağız" diye konuştu.
NOTLARI ÇAKMAKLA SİLDİ
Cahit Özkan, ajandaya yazdığı satırları çakmak ateşi tutarak silerken, satırların silinebilmesi için kullanılan kalemin önemine değindi. Özkan, "Defter yazıldıktan sonra her bir sayfa dijital olarak uygulamaya indirilecek. Bir yıl sonra bittiğinde bu defter akıllı telefonlarda saklandıktan sonra mikrodalga fırına konulmak suretiyle içindeki bütün yazılar uçacak. Ve tekrar boş bir sayfa gibi kullanılacak. Isıyı gördükten sonra yeniden temizlenecek deftere yeniden aynı kalemle yazı yazabileceğiz" ifadelerini kullandı.
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