Milletvekillerinin 5'te 1'i avukat

SİNAN USLU - Avukatlar Günü kutlanırken TBMM'deki avukat milletvekillerinin sayısı öne çıkıyor. Meclisteki 123 avukat milletvekillerinden AK Parti'de 68, CHP'de 34, HDP'de 13, MHP'de 5, İYİ Parti'de ise 3 avukat milletvekili bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TBMM'nin 27. Dönemi'nde 134 hukuk fakültesi mezunu milletvekilinin 123'ünün avukat olması dikkati çekiyor.

Anayasa Profesörü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da aralarında bulunduğu 75 milletvekiliyle en fazla hukukçu milletvekili AK Parti'li.

36 CHP'li, 14 HDP'li, 6 MHP'li, 3 İYİ Parti'linin hukuk fakültesi mezunu olduğu Mecliste, 7 hukukçu ise ihtisas komisyonu başkanlığı yapıyor.

5 grup başkanvekilinden 4'ünün avukat olduğu AK Parti'de, 68 avukat milletvekili bulunuyor. CHP 34, HDP 13, MHP 5, İYİ Parti ise 3 avukat milletvekiline sahip.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu milletvekillerinin ilk sırada yer aldığı TBMM'de, 50 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 35 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 9 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 7 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu milletvekili yer alıyor.

