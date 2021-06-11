Milletvekillerinin ek kazançlarına sıkı denetim

Buna göre milletvekilleri ayda bin euro’yu geçen ek gelirlerini beyan etmek zorunda.Almanya'da Federal Parlamento'da, milletvekillerinin ek gelirlerinin beyan edilmesine ilişkin yükümlülüklerini ağırlaştıran bir yasa tasarısı kabul edildi. Aralarında koalisyon partileri de bulunan beş siyasi partinin ortaklaşa hazırladığı yasa tasarısına göre milletvekilleri bundan sonra ayda bin euro'yu veya bir bütün olarak, yıl boyunca 3 bin euro'yu aşan ek gelirlerini "tam olarak, kuruşu kuruşuna" beyan etmek zorunda kalacaklar. Ayrıca şirketlerdeki hisselerinin yüzde 5'i geçmesi halinde de bu durumu beyan etmeleri gerekecek. Bu oran daha önce yüzde 25 olarak uygulanıyordu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti'nin ortak yasa tasarısında rüşvet cezalarının kapsamının genişletilmesi de yer alıyor. Buna göre milletvekillerinin rüşvet alması veya milletvekillerine rüşvet verilmesi daha ağır şekilde cezalandırılacak. Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklikle rüşvet alan milletvekilleri veya milletvekillerine rüşvet veren kişilere yönelik cezanın kapsamı en az bir yıl olarak infaz edilecek. Böylece gelecekte milletvekillerine rüşvet vermek suç kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca milletvekillerine rüşvet vermeye teşebbüs etmek de suç olarak görülecek.