Milletvekillerinin koronavirüs modası! Rengarenk maskelerle Meclis'e geldiler

Vekillerin büyük bölümü yıkanabilir veya tek kullanımlık maske takarken, CHP'liler ise dün olduğu gibi bugün de üzerinde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı kırmızı maske taktı.

TBMM Genel Kurulu, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına dün yeniden başladı. Meclis'te koronovirüse karşı tüm önlemler alınırken, milletvekilleri de kendi önlemlerini aldı. Genel Kurul'da çalışmalara katılan vekiller maske takıp, sık sık dezenfektan kullanırken, sosyal mesafe kuralına da uydu.

FARKLI RENK VE ÖZELLİKLERLE MASKELER TERCİH ETTİLER

Vekillerin farklı renk ve özellikte maske takması ise dikkat çekti. Bazı vekiller yıkanabilir veya tek kullanımlık maske kullanırken, CHP'liler ise dün olduğu gibi bugün de üzerinde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı kırmızı maske taktı.