HABER

Milletvekillerinin ödenek ve yolluk kesme cezasına iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:22 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, TBMM'de kınama veya geçici çıkarma cezası alan milletvekilinin ödenek ve yolluğunun bir kısmının kesilmesini öngören iç tüzük değişikliğini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kınama veya geçici çıkarma cezası alan milletvekilinin ödenek ve yolluğunun bir kısmının kesilmesini öngören iç tüzük değişikliğini iptal etti.

CHP, 27 Temmuz 2017 tarihli ve 1160 sayılı TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın, bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Başvuruyu esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi, iç tüzüğün, "Disiplin cezalarında savunma, özür dileme ve kesinti" başlıklı 163. maddesinin değiştirilen başlığındaki "…ve kesinti" ibaresi ile dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen beşinci fıkrasının iptaline karar verdi.

İç tüzüğün 163. maddesine geçen yıl eklenen beşinci fıkra, "Kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilir." hükmünü içeriyordu.

Yüksek mahkemenin iptal gerekçesi daha sonra yazılacak.

PARTNERKayalığa ev inşa etti! 40 yıldır doğayla iç içe yaşıyor!Kayalığa ev inşa etti! 40 yıldır doğayla iç içe yaşıyor!
GÜNCELLEME - Alışveriş merkezinde yürüyen merdiven kazası: 28 yaralıGÜNCELLEME - Alışveriş merkezinde yürüyen merdiven kazası: 28 yaralı
THY uçağı jet rüzgarlarıyla süreyi kısalttı, yakıtı azalttıTHY uçağı jet rüzgarlarıyla süreyi kısalttı, yakıtı azalttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi iptal TBMM içtüzük değişikliği

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düşen helikopterin pilotu olay anını anlattı

Düşen helikopterin pilotu olay anını anlattı

CIA Başkanı Gina Haspel Türkiye'de!

CIA Başkanı Gina Haspel Türkiye'de!

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

AİHM Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti için Türkiye'den savunma istedi!

AİHM Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti için Türkiye'den savunma istedi!

Süleyman Soylu duyurdu: Bomba üretim tesisleri ele geçirdik

Süleyman Soylu duyurdu: Bomba üretim tesisleri ele geçirdik

Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eski...

Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eski...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.