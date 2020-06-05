Milletvekilliği Düşürülen CHP ve HDP’liler Gözaltına Alındı

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen HDP’liler adliyeye çıkarıldı.

Mahkemelerce verilen kesinleşmiş hapis cezalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen isimlerden ilk gözaltına alınan Musa Farisoğulları oldu. Partisinin genel merkezinde düzenlenecek toplantıya katılmak üzere karayoluyla Ankara’ya giden Farisoğulları, Diyarbakır’a bağlı Pirinçlik köyü yakınlarında gözaltına alındı. Bulunduğu araçtan indirilen Farisoğulları, sağlık kontrolu için hastaneye götürüldü. Farisoğulları’nın ellerinin kelepçeli olmadığı görüldü.

Bu sırada polis, savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Leyla Güven’in evine gitti. Güven de bir süre sonra gözaltına alındı. Güven evden çıkarılırken, bina çevresinde toplanan bir grup alkış ve sloganlarla kararı protesto etti. Sağlık kontrolundan geçirilen iki isim, işlemlerinin yapılması için Diyarbakır Adliyesi’ne götürüldü. Haklarındaki kesinleşmiş kararların yüzlerine okunmasının ardından iki isim de tutuklanarak cezaevine götürüldü.