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Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 00:14 | Son Güncelleme

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilirken görüntülendi.

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne getirildi

Yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun milletvekilliği, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleriyle birlikte düşürülmüştü.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Berberoğlu'nu Bakırköy'deki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enis Berberoğlu, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

ADLİYE GİRİŞİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınarak polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Polis aracında görüntülenen Berberoğlu'nun polislerle birlikte maske taktığı görüldü.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZKAN DUYURMUŞTU

Berberoğlu'nun gözaltına alındığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Twitter'dan duyurmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer vermişti:

"Enis Berberoğlu İstanbul’da şu an gözaltında. Vatan emniyete götürülüyor. Neden? Bunca zulm neden? Yarın savcıya kendisi gidecek bir insana bunca zalimlik neden?"


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