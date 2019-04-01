Milletvekilliğinden belediye başkanlıklarına

MELTEM ÖZTÜRK- Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim yarışına TBMM'den katılan 19 milletvekilinden 5'i seçilerek belediye başkanı oldu.

AK Parti'den 3, CHP'den 5, HDP'den 8, İYİ Parti'den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekili, yerel seçimlere katıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den 2 ve HDP'den 3 milletvekili, belediye başkanlıklarını kazandı. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan yine aynı ilden belediye başkanı seçildi.

İzmit Belediye başkanlığına seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, burada yine bir kadın adayla yarıştı. Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ile başa baş bir mücadele yürüten Hürriyet, ipi göğüsleyen isim oldu.

HDP'den ise Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır'dan, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van'dan, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Kars'tan belediye başkanı seçildi.

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Mustafa Savaş AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girmişti.