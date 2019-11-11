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Milli Ağaçlandırma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 13:23 | Son Güncelleme

"Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında yüzlerce fidan Silivri'de toprakla buluştu

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde, Silivri'nin Çanta beldesinde yüzlerce fidan dikildi.

Seferberlik kapsamında, Bakırköy ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılıkları, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Silivri ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin katılımıyla stant kurularak, bin adet fidan yükümlü ve hükümlüler tarafından, adliyeye yolu düşen vatandaşlara dağıtıldı.

Dağıtımın ardından, yurdun bir çok noktasında ağaçlandırma yapılacak alanlardan biri olan Silivri'nin Çanta beldesinde fidan dikimi yapıldı.

Etkinliğe Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri, Bakırköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıları, Adli Yargı Komisyon Başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü, ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri, Tema Vakfı, Denetimli Serbestlik yükümlüleri ve aileler katıldı.

Programda konuşma yapan Kaymakam Partal, ormanların sadece mesire alanları olmadığını belirterek, "Çocuklarımızı, insanlarımızı yeşilden mahrum bırakmamız mümkün değil. İnsanın doğumundan ölümüne kadar, yani beşikten mezara kadar, ağaç her yerde kullanılmakta. Şu anda fidana isteğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Bugün 81 ilde yaklaşık 2 Bin 23 noktada fidan dikim töreni gerçekleştiriliyor. Bugün Çanta beldemizde de fidanlarımızı dikeceğiz. Gençler ve çocuklarımıza da şunu söylemek istiyorum. Biz fidanlarımızı dikeceğiz, onlar koruyacak." diye konuştu.

Partal'ın konuşmasının ardından, Silivri Orman İşletme Şefi Gaye Ercan, fidanların nasıl dikilmesi gerektiğine ilişkin bilgi verdi.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, önceden belirlenmiş ve parsellenerek numaralandırılmış alanlara fidanları dikerek can suyunu verdi.

Minik öğrenciler de birbirleriyle yardımlaşarak fidan dikimi yaptı.

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