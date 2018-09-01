HABER

"Milli Aile Hekimliği Modeli" önerisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Şenol Atakan: - "Biz ülkesini düşünen halkını ve vatanını seven hekimler olarak, milli servetin heba edilmemesi için tüm yetkili mercilerle bize ait milli aile hekimliği modeli oluşturmayı öneriyor ve bu süreçte tüm yetkililer ile açık yüreklilikle birlikte çalışacağımızı vurgulamak istiyoruz"

ANKARA - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Atakan, "Biz ülkesini düşünen halkını ve vatanını seven hekimler olarak, milli servetin heba edilmemesi için tüm yetkili mercilerle bize ait milli aile hekimliği modeli oluşturmayı öneriyor ve bu süreçte tüm yetkililer ile açık yüreklilikle birlikte çalışacağımızı vurgulamak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan AHEF üyesi aile hekimleri, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarına dikkati çekmek ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için hazırladıkları modeli kamuoyuyla paylaştı.

AHEF Başkanı Şenol Atakan, aile hekimlerinin maruz kaldığı sözlü ve fiziksel şiddete karşı gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguladı.

Atakan, aile hekimliği uygulaması ile sağlık sisteminin önemli bir noktaya geldiğine değinerek, "Bu sistemle vatandaşlarımızın memnuniyeti kazanılmış ve kamu sağlık sektöründe memnuniyet oranı en yüksek alan olmuştur." diye konuştu.

Aile hekimlerinin topluma daha iyi hizmet verebilmesi için yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını da belirten Atakan, "Milli Aile Hekimliği Modeli" önerisinde bulundu.

"Biz ülkesini düşünen halkını ve vatanını seven hekimle olarak, milli servetin heba edilmemesi için tüm yetkili merciler ile birlikte bize ait milli aile hekimliği modeli oluşturmayı öneriyor ve bu süreçte tüm yetkililer ile açık yüreklilikle birlikte çalışacağımızı vurgulamak istiyoruz." diyen Atakan, Aile Hekimliğini sağlık sisteminin merkezine getiren, hekim ve hasta memnuniyetini maksimum düzeyde artıran, "Milli Aile Hekimliği Modeli"ni Sağlık Bakanlığı ile kısa sürede hazırlamak ve Cumhurbaşkanlığına sunmak istediklerini bildirdi.

PARTNERSosyal medya bu kişilik testini konuşuyorSosyal medya bu kişilik testini konuşuyor
'Aşırı sıcak ve nemli hava, beyin kanamasına neden olabilir''Aşırı sıcak ve nemli hava, beyin kanamasına neden olabilir'
Çocuklarda uyku sorunu neden olur? Çocuklarda en sık görülen uyku sorunu nedir? Çocukların rahat uyuması için ne yapmak gerekir?Çocuklarda uyku sorunu neden olur? Çocuklarda en sık görülen uyku sorunu nedir? Çocukların rahat uyuması için ne yapmak gerekir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AHEF Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Şen

En Çok Okunan Haberler

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

İlginizi Çekebilir

Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'

'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklarda uyku sorunu neden olur? Çocuklarda en sık görülen uyku sorunu nedir? Çocukların rahat uyuması için ne yapmak gerekir?

Çocuklarda uyku sorunu neden olur? Çocuklarda en sık görülen uyku sorunu nedir? Çocukların rahat uyuması için ne yapmak gerekir?

Dirençli depresyona lityum tedavisi! Lityum tedavisi nedir? Lityum tedavisi ne kadar sürer? Lütyum tedavisi kilo aldırır mı?

Dirençli depresyona lityum tedavisi! Lityum tedavisi nedir? Lityum tedavisi ne kadar sürer? Lütyum tedavisi kilo aldırır mı?

Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesi nedenleri kadın ve erkek için farklı mıdır? Saç dökülmesi çözümü için şampuan yeterli mi?

Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesi nedenleri kadın ve erkek için farklı mıdır? Saç dökülmesi çözümü için şampuan yeterli mi?

İşitme kaybı başka hastalıkların habercisi olabilir!

İşitme kaybı başka hastalıkların habercisi olabilir!

Bağımlılık nedir? Bağımlılık tedavisi nasıl olur? Bağımlılıkla mücadele etmek imkansız değil!

Bağımlılık nedir? Bağımlılık tedavisi nasıl olur? Bağımlılıkla mücadele etmek imkansız değil!

Protein diyeti nedir? Protein diyeti nasıl yapılır? Protein diyeti yapanlar nelere dikkat etmeli?

Protein diyeti nedir? Protein diyeti nasıl yapılır? Protein diyeti yapanlar nelere dikkat etmeli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.