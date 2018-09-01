"Milli Aile Hekimliği Modeli" önerisi

ANKARA - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Atakan, "Biz ülkesini düşünen halkını ve vatanını seven hekimler olarak, milli servetin heba edilmemesi için tüm yetkili mercilerle bize ait milli aile hekimliği modeli oluşturmayı öneriyor ve bu süreçte tüm yetkililer ile açık yüreklilikle birlikte çalışacağımızı vurgulamak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan AHEF üyesi aile hekimleri, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarına dikkati çekmek ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için hazırladıkları modeli kamuoyuyla paylaştı.

AHEF Başkanı Şenol Atakan, aile hekimlerinin maruz kaldığı sözlü ve fiziksel şiddete karşı gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguladı.

Atakan, aile hekimliği uygulaması ile sağlık sisteminin önemli bir noktaya geldiğine değinerek, "Bu sistemle vatandaşlarımızın memnuniyeti kazanılmış ve kamu sağlık sektöründe memnuniyet oranı en yüksek alan olmuştur." diye konuştu.

Aile hekimlerinin topluma daha iyi hizmet verebilmesi için yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını da belirten Atakan, "Milli Aile Hekimliği Modeli" önerisinde bulundu.