HABER

Milli antrenör toprağa, can dostu köpeği hayvanseverlere verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:22 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yelken milli takım antrenörü Cemal Özdiyar, İzmir’de toprağa verilirken birlikte yaşadığı ve morgda yalnız bırakmayan can dostu köpeği ’Kropi’nin hayvansever bir aileye verildiği belirtildi.Geçtiğimiz Salı günü Antalya’nın Alanya ilçesinde kalp krizi geçiren ve gittiği hastanede hayatını kaybeden Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar’ın cenazesi İzmir’e getirildi.

Milli antrenör toprağa, can dostu köpeği hayvanseverlere verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yelken milli takım antrenörü Cemal Özdiyar, İzmir’de toprağa verilirken birlikte yaşadığı ve morgda yalnız bırakmayan can dostu köpeği ’Kropi’nin hayvansever bir aileye verildiği belirtildi.
Geçtiğimiz Salı günü Antalya’nın Alanya ilçesinde kalp krizi geçiren ve gittiği hastanede hayatını kaybeden Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar’ın cenazesi İzmir’e getirildi. Tabutunun üzerine Karşıyaka Spor Kulübü bayrağı konulan 55 yaşındaki Özdiyar için ilk olarak Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi’nde tören düzenlendi. Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi Başkanı Seyhan Evlioğlu bir konuşma yaparak, Özdiyar’ın faaliyetlerini anlatarak üzgün olduklarını dile getirdi. Törende milli antrenörün ağabeyi Kemal Özdiyar, ablaları Meral Genişyürek ve Emel Saygın da gözyaşlarını tutamadı.
Tören sonrası Cemal Özdiyar’ın cenazesi, Beşikcioğlu Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Can dostu köpeği hayvansevere emanet
Öte yandan yalnız yaşayan Cemal Özdiyar’ın 3 yıldır beslediği can dostu ‘Kropi’ ismindeki köpeği de cenazesi morgdan alınırken sahibini yalnız bırakmamıştı. Büyük üzüntü yaşadığı öğrenilen köpeğin, yakınları tarafından hayvansever bir aileye sahip çıkılması için verildiği belirtildi.

Milli antrenör toprağa, can dostu köpeği hayvanseverlere verildi

Milli antrenör toprağa, can dostu köpeği hayvanseverlere verildi

Milli antrenör toprağa, can dostu köpeği hayvanseverlere verildi

PARTNER Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi
BUÜ Rektörü Kılavuz:BUÜ Rektörü Kılavuz:
Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldıAraç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı verdiler

Tartışma büyüyünce bomba patlatıp gözdağı verdiler!

HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası

HDP'li belediyeye 'biyolojik atık' şoku! Eğer doğruysa...

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan 'istifa' açıklaması: Talimatı verdik

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Bakanlık duyurdu! Sezer Işık öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Sezer Işık öldürüldü

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.