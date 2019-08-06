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Milli antrenörü, "can dostu" yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:48 | Son Güncelleme

Antalya'da hayatını kaybeden Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar'ın, üç yıldır bakımını üstlendiği "Kropi" adlı köpeği cenazesinin bulunduğu morgun önünden hiç ayrılmadı

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren yelken milli takım antrenörü Cemal Özdiyar'ı, adli tıp morgu önünde üç yıldır beslediği "Kropi" adlı köpeği bekledi.

Alanya ilçesindeki evinde rahatsızlanınca gittiği hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar'ın, cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.

Abla Emel Saygın, cenazeyi almak için adli tıp morguna, Özdiyar'ın üç yıldır ilgilendiği Kropi isimli köpekle geldi. Saygın ve diğer yakınlarının "Baban nerede? Çok mu özledin babanı? O seni çok severdi" diyerek başını okşadığı Kropi, morgun kapısının önünden hiç ayrılmadı.

Özdiyar'ın cenazesi, İzmir'in Karşıyaka ilçesine götürüldü.

Emel Saygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özdiyar'ın yelken sporuna büyük emek verdiğini söyledi.

Kardeşinin yalnız yaşadığını anlatan Saygın, "Köpeğiyle üç yıldır birlikte yaşıyordu. Birbirlerine yoldaş olmuşlardı. Köpeği de burada son defa veda edecek." dedi.

Antalya Yelken Kulübü üyesi Gülşen Mevsim de Özdiyar'ın Türkiye'ye birçok madalya kazandırdığını, son yolculuğunda onu yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

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Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü kalp krizi milli antrenör

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