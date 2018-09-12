Milli antrenörün çocuk tecavüzü skandalı patladı!

Ordu'da 30 yıllık milli judo antrenörünün çocuklara yönelik cinsel istismar olayı tüm Türkiye'yi sarstı. Olayın ortaya çıkmasının ardından, Lüksemburg, Ordu, İstanbul ve Adana'dan şikayet dilekçeleri geldi. Verilen ifadelerde ilk taciz olayının 1991-1993 yılları arasında, son olayın ise 2017 yılında yaşandığı yönünde. Tacize uğradıkları dönemde yaşları 12 ile 15 arasında değişen kız çocuklarının ifadelerinde anlattıkları ise taciz olayının ya müsabakaya gidiş dönüş sırasında otobüste yada tartı odasında yaşandığı yönünde. Tacize uğrayanlar ya judo sporunun doğasında bu olayların olduğunu düşündükleri için yada utandıkları için konuyu kimseye anlatamamışlar.

SALON DEĞİŞİNCE TACİZ OLAYI ORTAYA ÇIKTI



Taciz iddiası, Y.Ç. (55)'nin antrenörlük yaptığı 19 Eylül Stadyumu'nun altında bulunan judo salonunda eğitim gören 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ilk olarak whatsap grubunda yazdığı bir yazı ile ortaya çıktı. Yazışmada benzer durumların daha önce de başka çocukların yaşadığını da anlatıyor. Hatta durumu bir kadın antrenörlerin de bildiğini belirtiyor. 15 yaşındaki kız çocuğu, yazışmada taciz olayını Sevda isimli antrenöre anlattıktan sonra hocaların toplantı yaptığını ifade ediyor.