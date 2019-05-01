"Milli birlik ve beraberliğimiz için çalışacağız"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Milli birlik ve beraberliğimiz için bütün azmimizle çalışacağız. Devletimizin tüm kurumlarının hukuk devleti anlayışıyla hareket etmesi için kararlılıkla mücadele edeceğiz." dedi.
Türkiye Kamu-Sen, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bu kentte kutladı.
Türkiye'nin 81 ilinden gelen Türkiye-Kamu-Sen'e bağlı sendikaların üyeleri, İlkadım ilçesi Sevgi Yolu'nda toplanarak Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Tütün İskelesi'ne kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Alandakiler, sanatçı Alper Alparslan'ın şarkıları eşliğinde halay çekip eğlendi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, burada yaptığı konuşmada, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Samsun'da Milli Mücadele ruhuyla 100 yıl sonra aynı meydanda bir araya geldiklerini belirten Kahveci, "Milli Mücadele'nin başlangıç noktasından bir kere daha ilan ediyoruz ki kim Türk milletine, Türk devletine, Türk memuruna, kurulu nizama, adalete, hakkaniyete ve liyakate düşmansa Türkiye Kamu-Sen'in de can düşmanıdır. Yıllardır bize zulüm yaptılar, yılmadık. Tehdit ettiler, geri durmadık. Onlar koltukların gölgesine sığındı, biz meydanlara ve yüreğimize güvendik. 'Hak' dedik, 'hukuk' dedik, çile çektik, bugünlere geldik. Gerçek anlamda sendikal haklarımıza kavuşmak, sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek için bundan sonra da kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Toplumdaki kutuplaşmaların son bulması isteyen Kahveci, şöyle devam etti:
"Milli birlik ve beraberliğimiz için bütün azmimizle çalışacağız. Devletimizin tüm kurumlarının hukuk devleti anlayışıyla hareket etmesi için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılsın, vatandaşlarımızın yüzü gülsün diye daha çok çalışacağız. Huzurlu ve insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz.
İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesini istiyoruz. Esnek, güvencesiz, sözleşmeli personel istihdamının kaldırılmasını, tüm güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz. 'Devletin memuruna sıfat olarak harfler ve rakamlar değil, devletin kadrolu memuru sıfatı yakışır.' diyoruz. Kamu personel sistemi aile birliği üzerine inşa edilsin, parçalanmış aile dramı son bulsun, çocuklar annesiz, babasız büyümesin istiyoruz. "
Kahveci, adil bir gelir dağılımı ve enflasyon kadar zam çıkmazından kurtulmak istediklerini dile getirerek "Nimette de külfette de adalet olsun." dediklerini anlattı.
Ek gösterge düzenlemesinin tüm memurların sorunlarını çözecek şekilde genişletilerek bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini aktaran Kahveci, "Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin ve üniversiteli işçilerin sorunları çözülsün istiyoruz. Dar ve sabit gelirlinin üzerine bir karabasan gibi çöken vergi adaletsizliğinin son bulmasını bekliyoruz.
Kamuda atamada ve görevde yükselmede adalet, eşitlik, hakkaniyet ve liyakat öne çıksın, bütün adaletsizlikler son bulsun, hak eden hak ettiği yere gelsin. Geleceğe güvenle bakan, birbirine saygılı, mutlu, müreffeh, muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkmış bir toplum istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- "Yurdumuzu işgalci ve iş birlikçi mihraklara teslim edecek değiliz"
"Memurun, işçinin, emeklinin sorunlarını hasıraltı etme, gündemi saptırma amacı güdenler, çalışanlara ve sendikacılığa en büyük darbeyi vurmaktadır." diyen Kahveci, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Çalışanların örgütlü mücadelesini zayıflatarak küresel saldırılar karşısında bizleri güçsüz ve savunmasız bırakmak isteyenler var. Emeğinin karşılığını alamayan, alın terini akıtan ama kıymeti bilinmeyen bir çalışma hayatı gerçeği ile karşı karşıyayız. Bütün bu olumsuzlukların üstüne bizleri birbirimize düşürmek isteyen, her fırsatta milletimizin içine nifak tohumları ekmek isteyenler var. Nice koç yiğitlerin aziz kanlarıyla sulayıp canları pahasına vatan yaptığımız bu topraklarda yeni bir var olma savaşının eşiğindeyiz. Tıpkı bundan 100 yıl önce olduğu gibi yurdumuz, bugün de içeriden ve dışarıdan kahpece kuşatılmaya çalışılmaktadır. Emperyalist hainler, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri aracılığıyla bizlere yeni bir bedel ödetme peşine düşmüş durumdadır. Elbette ki yurdumuzu işgalci ve iş birlikçi mihraklara teslim edecek değiliz. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de bu mahfildeki bütün kesimlerle her türlü mücadeleye hazırız. Ne mutlu ki bugün burada toplanan kalabalığa baktığımda aydınlık bir gelecek görüyorum."
Konuşmanın ardından Kahveci, alandakilere karanfil dağıttı.
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