"Milli birlik ve beraberliğimiz için çalışacağız"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Milli birlik ve beraberliğimiz için bütün azmimizle çalışacağız. Devletimizin tüm kurumlarının hukuk devleti anlayışıyla hareket etmesi için kararlılıkla mücadele edeceğiz." dedi. Türkiye Kamu-Sen, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bu kentte kutladı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen Türkiye-Kamu-Sen'e bağlı sendikaların üyeleri, İlkadım ilçesi Sevgi Yolu'nda toplanarak Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Tütün İskelesi'ne kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Alandakiler, sanatçı Alper Alparslan'ın şarkıları eşliğinde halay çekip eğlendi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, burada yaptığı konuşmada, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Samsun'da Milli Mücadele ruhuyla 100 yıl sonra aynı meydanda bir araya geldiklerini belirten Kahveci, "Milli Mücadele'nin başlangıç noktasından bir kere daha ilan ediyoruz ki kim Türk milletine, Türk devletine, Türk memuruna, kurulu nizama, adalete, hakkaniyete ve liyakate düşmansa Türkiye Kamu-Sen'in de can düşmanıdır. Yıllardır bize zulüm yaptılar, yılmadık. Tehdit ettiler, geri durmadık. Onlar koltukların gölgesine sığındı, biz meydanlara ve yüreğimize güvendik. 'Hak' dedik, 'hukuk' dedik, çile çektik, bugünlere geldik. Gerçek anlamda sendikal haklarımıza kavuşmak, sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek için bundan sonra da kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir Altınkale Pamukkale'ye rakip olacak Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı Trabzon’da, 1 Mayıs coşkusu

Toplumdaki kutuplaşmaların son bulması isteyen Kahveci, şöyle devam etti: "Milli birlik ve beraberliğimiz için bütün azmimizle çalışacağız. Devletimizin tüm kurumlarının hukuk devleti anlayışıyla hareket etmesi için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılsın, vatandaşlarımızın yüzü gülsün diye daha çok çalışacağız. Huzurlu ve insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz.

İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesini istiyoruz. Esnek, güvencesiz, sözleşmeli personel istihdamının kaldırılmasını, tüm güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz. 'Devletin memuruna sıfat olarak harfler ve rakamlar değil, devletin kadrolu memuru sıfatı yakışır.' diyoruz. Kamu personel sistemi aile birliği üzerine inşa edilsin, parçalanmış aile dramı son bulsun, çocuklar annesiz, babasız büyümesin istiyoruz. " Kahveci, adil bir gelir dağılımı ve enflasyon kadar zam çıkmazından kurtulmak istediklerini dile getirerek "Nimette de külfette de adalet olsun." dediklerini anlattı.