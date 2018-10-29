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Milli bisikletçilerden duygulandıran davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 12:55 | Son Güncelleme

Toros Dağları'nda antrenman yapan, aralarında Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonu milli sporcuların da bulunduğu 15 bisikletçi, dağın zirvesindeki direkte yıpranmış haldeki Türk bayrağını, yenisiyle değiştirdi

Konya'nın Bozkır ilçesinde Toros Dağları'nda antrenman yapan, aralarında Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonu milli sporcuların da bulunduğu 15 bisikletçi, dağın zirvesindeki direkte yıpranmış haldeki Türk bayrağını, yenisiyle değiştirdi.

Konya'da Çumra ilçesindeki Çatalhüyük Çumra Belediyespor bisiklet takımını çalıştıran, bisiklet milli takım antrenörlerinden İsmail Uğurlu, takımdaki 6'sı milli takım sporcusu 15 bisikletçi ile Bozkır ilçesindeki Toros Dağları'na gitti.

Bisikletle yaklaşık 2,5 saat süren tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaşan sporcular, buradaki direkte bulunan Türk bayrağının oldukça yıpranmış olduğunu görünce, bayrağı yenisiyle değiştirmeye karar verdiler.

Bunun üzerinde tekrar aşağı inen bisikletçiler, aldıkları yeni Türk bayrağını 2,5 süren tırmanışın ardından zirveye ulaştırdı. Bisikletçiler, ardından direğe tırmanarak eski bayrağı yenisiyle değiştirdi.

Antrenör İsmail Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıkalamada, Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan Mahallesi'nde, Toros Dağları'na çıktıkları sırada bayrak direği gördüklerini söyledi.

Zirveye doğru çıktıklarında direkteki Türk bayrağının yıprandığını farkettiklerini dile getiren Uğurlu, şunları kaydetti:

"Bisiklet yarışları sona erdiği için Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonlarının da aralarında bulunduğu kız ve erkeklerden oluşan 15 milli sporcumuzla kondisyon çalışmak için dağa tırmanıyorduk. Aşağıdan baktığımızda dağın zirvesinde bir direk görünüyordu. 2,5 saatlik tırmanışın ardından zirveye çıktığımızda direkteki Türk bayrağının ciddi anlamda yıprandığını gördük. Sporcular, 'Hocam, böyle durması vatan sevgimize yakışmaz, gönlümüz de el vermez' diyerek, dağdan inip bayrak aldılar. Sonra aynı gün tekrar tırmanarak getirdikleri bayrağı eskisiyle değiştirdik."

Uğurlu, sporcuların manevi olarak da şuurlu olması gerektiğini belirterek, vatan ve millet sevdalısı gençler yetiştirmekten son derece memnun olduklarını anlattı.

Sporcuların davranışından dolayı çok duygulandığını aktaran Uğurlu, "Bu tüm sporculara örnek olacak bir davranıştır. Sporcu aynı zamanda manevi değerlerine sahip çıkan bir bireydir. Bu tür davranışların olması bizi sevindiriyor. Vatan millet sevdalısı gençlerin olduğunu görmek bize şeref veriyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bayrak bisiklet Çatalhüyük Çumra Belediyespor Konya Milli bisikletçiler

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