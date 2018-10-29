Milli bisikletçilerden duygulandıran davranış

Zirveye doğru çıktıklarında direkteki Türk bayrağının yıprandığını farkettiklerini dile getiren Uğurlu, şunları kaydetti:

"Bisiklet yarışları sona erdiği için Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonlarının da aralarında bulunduğu kız ve erkeklerden oluşan 15 milli sporcumuzla kondisyon çalışmak için dağa tırmanıyorduk. Aşağıdan baktığımızda dağın zirvesinde bir direk görünüyordu. 2,5 saatlik tırmanışın ardından zirveye çıktığımızda direkteki Türk bayrağının ciddi anlamda yıprandığını gördük. Sporcular, 'Hocam, böyle durması vatan sevgimize yakışmaz, gönlümüz de el vermez' diyerek, dağdan inip bayrak aldılar. Sonra aynı gün tekrar tırmanarak getirdikleri bayrağı eskisiyle değiştirdik."

Uğurlu, sporcuların manevi olarak da şuurlu olması gerektiğini belirterek, vatan ve millet sevdalısı gençler yetiştirmekten son derece memnun olduklarını anlattı.

Sporcuların davranışından dolayı çok duygulandığını aktaran Uğurlu, "Bu tüm sporculara örnek olacak bir davranıştır. Sporcu aynı zamanda manevi değerlerine sahip çıkan bir bireydir. Bu tür davranışların olması bizi sevindiriyor. Vatan millet sevdalısı gençlerin olduğunu görmek bize şeref veriyor." ifadelerini kullandı.

