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  4. Milli boksör Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı

Milli boksör Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 16:49 | Son Güncelleme

Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA- BEŞİKTAŞ'ta bir gece kulübünde müşteri olan polisin kafasında cam şişe kırdığı iddiasıyla yargılanan aralarında milli boksör Adem Kılıçcı'nın da bulunduğu 4 kişi hakim karşısına çıktı.

Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA- BEŞİKTAŞ'ta bir gece kulübünde müşteri olan polisin kafasında cam şişe kırdığı iddiasıyla yargılanan aralarında milli boksör Adem Kılıçcı'nın da bulunduğu 4 kişi hakim karşısına çıktı. Olay yerinde tesadüfen bulunduğunu belirten Kılıçcı, " Kimseye kesinlikle vurmadım. Sırf tanınan bir insan olduğumdan dolayı beni suçladılar " dedi.
İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Adem Kılıçcı, Metin Sinanoğlu, Fikri Can Saral ve Mehmet Aziz Saral katıldı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

"DEVLETİMİN POLİSİNE KESİNLİKLE VURMAM "
Duruşmada, sanık Adem Kılıçcı savunmasında, "Şikayetçi Murat C.yi tanımıyorum. Biz sanıklardan Fikri Saral'la tanışıyoruz, kendisinin kuzenine boks eğitimi veriyorum. Sporcuyum. İddianameyi görünce şaşırdım. Olay gecesi kavganın olduğu yerde tesadüfen bulunuyordum. Kavga anında da başlangıcından sonuna kadar yoktum. Bir kavga olduğunu gördüm ama kimseye kesinlikle vurmadım. Ben ortamı sakinleştirmeye çalıştım. 20 yıl spor yaptım. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında ödül almış birisiyim. Birisine vuracak olsam elime şişe alıp vurmam. Aynı zamanda 2017 yılında öğretmenlik yaptım. Hakkımda yalan haberler yapıldı. Bu haberlerin ardından hem ben hem de ailem çok üzüldü. Devletimin polisine memuruna kesinlikle vurmam. Ülkeme faydalı bir insan olduğumu düşünüyorum. Sırf tanınan bir insan olduğumdan dolayı beni suçladılar. Sadece olay yerinde olduğum için sanık durumuna düştüm" şeklinde konuştu.

"BANA VURUNCA KENDİMİ SAVUNDUM "
Sanıklardan Fikri Can Saral ise savunmasında, " Murat C.'yi tanımıyorum. Söz konusu mekana eğlenme amaçlı gitmiştik. Müşterinin yanında bayan olup olmadığını bilmiyorum. Kimseye vurmadım. Müşteki bana vurmaya başlayınca kendimi savundum. Ben lavaboya gitmek için yolda kendisinden müsaade istedim. Bir anda bana sen kimsin bana dokunuyorsun diyerek saldırgan tavırlar sergileyerek küfretti ve vurmaya başladı. Daha sonra güvenlikler beni dışarı çıkardı" şeklinde konuştu. Sanıklardan Metin Sinanoğlu ve Mehmet Aziz Saral da savunmalarında, suçlamaları reddetti.

DARP EDİLEN POLİSİN KIZ ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ
Duruşmada, olayda darp edilen Murat C.'nin yanında bulunan arkadaşı Özge A. dinlendi. Özge A. " Mekana Murat C. isimli polis memuruyla gittim. Mekanda bir anda kavga çıktı. Ben kimin kime vurduğunu görmedim. Poliste verdiğim ifademi sabaha karşı 5'te verdim. Uyandığımda, Murat C.'ye benim ifademin bu olmadığını söyledim. Murat C. Bana, 'Git doğru ifadeni söyle' dedi. Olaya ilişkin görgüm bu kadardır" dedi. Mahkeme, bir sonraki duruşmada sanık ve avukatlara esas hakkında savunmalarını yapabilmeleri için ertelendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Adem Kılıçcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

(FOTOĞRAF)

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