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Milli boksör kazada yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 17:00 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, duvara çarpan otomobildeki milli boksör Batuhan Kurt (21) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Milli boksör kazada yaşamını yitirdi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, duvara çarpan otomobildeki milli boksör Batuhan Kurt (21) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza Balıklıova Caddesi'nde meydana geldi. Şerif Kuru, yönetimindeki 35 CNR 11 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü bir anda yitirdi. Virajı alamayan otomobil, duvara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki 4 kişiden Batuhan Kurt'un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar sürücü Kuru ile birlikte Ufuk Partal ve Uğur İncesulu ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Kuru'nun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Kazada yaşamını yitiren Kurt'un Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Derneği boksörü olduğu ve aynı zamanda milli takımda da Türkiye'yi temsil ettiği öğrenildi. Türkiye Boks Fedarasyonu İzmir İl Temsilciliği'de sosyal medya hesabından yapılan taziye mesajında "İzmir boksu genç, yetenekli Batuhan Kurt'u trafik kazasında kaybetti. Mekanı cennet olsun. Türk boksu ile İzmir boksunun başı sağ olsun" denildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Milli boksör kazada yaşamını yitirdi

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