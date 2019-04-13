Milli boksörden Belçika polisine 'işkence' iddiası

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- MİLLLİ Boksör Enes Refik Çiftçi (21), Hollanda'da yapacağı hazırlık maçı öncesi gittiği Belçika'da havalimanında 8 saat boyunca polis tarafından gözaltında tutulduğunu, yemek ve su verilmeyip, fiziki ve psikolojik şiddette bulunulduğunu iddia ederek, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Gri pasaportu bulunmasına karşın ülkeye alınmadığını belirten Çiftçi, Belçika polisinin kendisin Ürdün'e göndermekle tehdit ettiğini söyledi.

Balıkesirli boksör Enes Refik Çiftçi, Dünya Boks Şampiyonluğu kemer karşılaşması öncesi Hollanda’da bugün Xavier Kohlen ile hazırlık müsabakası yapmak için dün uçakla Belçika’ya gitti. Buradan karayoluyla Hollanda'ya geçmeyi planlayan Çiftçi, gri pasaportu olmasına ve gerekli tüm belgelerinin bulunmasına karşın Charleroi Havalimanı’nda polis tarafından ülkeye alınmadı.

Daha önce birçok kez milli sporcu olarak yurt dışında ringlere çıkan Çiftçi, polis tarafından 8 saat alıkonulduğunu söyledi. Çiftçi, “Havalimanında gri pasaportumla giriş yapmak için polisin yanına gittim. Bana bu pasaportla ülkeye giremeyeceğimi söyleyerek bir odaya aldılar. Oradan da başka bir oda ve sonrasında bir hücreye koydular. İçeride tutulduğum sürece sürekli bir soğuk, bir de sıcak havaya maruz bıraktılar. Ardından beni kafesli arabaya alıp, 1,5 saatlik mesafedeki Brüksel’e götürdüler. O gün beni orda tutup, sabah yeniden kapalı kafesli araba ile tekrar havalimanı getirip, oradan ülkeme geri gönderdiler” dedi.