Milli değerler gün ışığına çıkarılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, "Gelin, Tarsus gemisini bir kez daha denizlere açalım. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023’te, Olgunlaşmanın yeni ruhu ve tasarımlarını, Tarsus gemisine yükleyerek, Akdeniz limanlarında sergiler düzenleyelim’’ dedi.

Mimar Sinan Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve çok sayıda davetli katıldı. Açılıştaki konuşmasına Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olanlara rahmet dileyerek başlayan Emine Erdoğan, "Sözlerimin başında, hepimizin ortak üzüntüsü şehitlerimize rahmet diliyorum. Bölgemize barış ve huzur getirecek bu harekatın, hayırla neticelenmesini temenni ediyorum. Olgunlaşma Enstitülerinin kurulma misyonunun, adeta milli bir dava olarak ele alındığını biliyoruz. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, milli kimliğin oluşturulması en çok, yerel ürünlerin korunması, milli sanayinin canlandırılması ve bilhassa kadınların ekonominin üreticileri olmaları sayesinde sağlandı. 1950’lerde küreselleşmenin ayak seslerinin duyulmaya başlamasıyla, Olgunlaşma Enstitüleri, kültürel kalkan oldular. Şimdi kuvvetli bir silkinmeyle ve yeni bir vizyonla kültürümüze sahip çıkma hareketini kaldığı yerden devam ettireceğiz. Olgunlaşma Enstitülerimiz, Anadolu’ya has kumaş ve desen çeşitlerinin izinin sürüldüğü, kültürün muhafaza edildiği birer üs haline gelecek. Başaracaklarımız, yalnızca kendi sınırlarımız içinde kalmayacak. İnanıyorum ki, yenilikçi bir anlayışla ele alacağımız geleneğimiz, sadece bize değil, tüm dünyaya tasarım alanında yeni tecrübeler katacak’’ ifadelerini kullandı.

Olgunlaşma Enstitülerinin milli değerleri gün ışığına çıkarma misyonu taşıdığını hatırlatan Emine Erdoğan, "Biz yeni bir ruh, anlayış ve vizyonla, Enstitülerimizi sadece eski parlak günlerine kavuşturmayı değil, çok daha iyi bir noktaya götürmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra Olgunlaşmalardaki hedefimiz, sanat ve zanaat dallarında derinleşme ve ustalaşmayı sağlamaktır. Yani bir zanaatı az çok bilen insanlar değil, ülkemizin sanat ve zanaat bakiyesini taşıyacak hafıza bankaları kurmaktır. Sektördeki insan kaynağı ihtiyacı için de, nitelikli, deneyimli ve her daim yeni bir bakış açısı sunabilecek gençler yetiştireceğiz. Olgunlaşma Enstitüleri, milli değerleri gün ışığına çıkarma misyonuyla, coğrafi işaretlerin bir taşıyıcısı haline gelecek inşallah’’ diye konuştu.

Tarsus Gemisi’nin bir kez daha denizlere açılması gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Gelin, Tarsus gemisini bir kez daha denizlere açalım. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023’te, Olgunlaşmanın yeni ruhu ve tasarımlarını, Tarsus gemisine yükleyerek, Akdeniz limanlarında sergiler düzenleyelim. İnanıyorum ki, geçen 70 yılda sanat ve zanaat alanında dünyaya söyleyecek çok söz biriktirdik. Bilhassa her şeyin birbirine benzediği bu kültürel kuraklıkta, Tarsus Gemisine yüklenecek olan enerjinin, dünyanın sanat nabzını hızlandıracağını düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.

Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un günün anlam ve önemine ilişkin Emine Erdoğan’a hediye takdim etmesi ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.