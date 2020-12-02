Milli duyguların arşa çıktığı, ‘Asın bayrakları’ dedirten 10 olay!

Türk milleti olarak Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana milli duygularımızı en üst noktada yaşamayı sürdürüyoruz. Sizler için bu duyguların tüm millet olarak Nirvaya’ya ulaştığı olayları listeledik.

ARİF ERDEM’İN MANCHESTER’A ATTIĞI GOL

Galatasaray’ın futbol evi Manchester United’i devirdiği maç herkesin hafızasındaki tazeliğini koruyor. Mancehster United, 2. dakikada Rabson ile öne geçti. 14. dakikada Hakan Şükür bu sefer, kendi kalesine gol atınca durum 2-0 oldu. Arif Erdem, 16. Dakikada 35 metredeki şutuyla dünyanın en büyüğü Peter Schmeichel'ı mağlup etti.

AZRA AKIN’IN DÜNYA GÜZELİ SEÇİLMESİ

2002 yılında Türkiye Güzeli seçilen Azra Akın, aynı yıl düzenlenen Miss World Dünya Güzellik yarışmasında tacı takmayı başardı. Güzellik kraliçemiz ülkesini dünya standartlarına taşımayı başararak estetik algısını bir hayli yükseltti.

SERTAB ERENER’İN EUROVISION BİRİNCİLİĞİ

Eurovision bir dönem adeta memleket meselesi haline gelmişti. Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından 2003 yılında ‘Everyway That I Can’ şarkısıyla gelen birinciliği tüm Türkiye’ye derin bir oh çektirtti.

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN PEŞİ SIRA KIRDIĞI DÜNYA REKORLARI

Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145, 150,5 ve 152,5 kg; silkmede 175, 188,5 ve 190 kg; toplamda da 320 kg, 339 kg ve 342,5 kg kaldırdı ve altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. Bu anları tüm Türkiye televizyonlarının başından nefeslerini tutarak takip etti.