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Milli duyguların arşa çıktığı, ‘Asın bayrakları’ dedirten 10 olay!

Seray Üstün Seray Üstün 02.12.2020 13:46 | Son Güncelleme:
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Milli duyguların arşa çıktığı, ‘Asın bayrakları’ dedirten 10 olay!

Türk milletinin duygularını en üst noktada yaşandığını kim inkar edebilir ki? Millet olarak ‘topyekün birlik ve beraberlik’ mottosunu anında damarlarımıza işleyebiliyoruz. Milli maçlarda, Türk vatandaşları dünya genelinde büyük bir başarı elde ettiğinde, spor müsabakalarında herkesin göğsü kabarır. İşte sizler için milli duyguların gökyüzüne ulaştığı olayları derledik... Asın bayraklarınızı, başlıyoruz!

Türk milleti olarak Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana milli duygularımızı en üst noktada yaşamayı sürdürüyoruz. Sizler için bu duyguların tüm millet olarak Nirvaya’ya ulaştığı olayları listeledik.

ARİF ERDEM’İN MANCHESTER’A ATTIĞI GOL

arif erdem

Galatasaray’ın futbol evi Manchester United’i devirdiği maç herkesin hafızasındaki tazeliğini koruyor. Mancehster United, 2. dakikada Rabson ile öne geçti. 14. dakikada Hakan Şükür bu sefer, kendi kalesine gol atınca durum 2-0 oldu. Arif Erdem, 16. Dakikada 35 metredeki şutuyla dünyanın en büyüğü Peter Schmeichel'ı mağlup etti.

AZRA AKIN’IN DÜNYA GÜZELİ SEÇİLMESİ

azra akın

2002 yılında Türkiye Güzeli seçilen Azra Akın, aynı yıl düzenlenen Miss World Dünya Güzellik yarışmasında tacı takmayı başardı. Güzellik kraliçemiz ülkesini dünya standartlarına taşımayı başararak estetik algısını bir hayli yükseltti.

SERTAB ERENER’İN EUROVISION BİRİNCİLİĞİ

sertab erener

Eurovision bir dönem adeta memleket meselesi haline gelmişti. Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından 2003 yılında ‘Everyway That I Can’ şarkısıyla gelen birinciliği tüm Türkiye’ye derin bir oh çektirtti.

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN PEŞİ SIRA KIRDIĞI DÜNYA REKORLARI

naim süleymanoğlu

Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145, 150,5 ve 152,5 kg; silkmede 175, 188,5 ve 190 kg; toplamda da 320 kg, 339 kg ve 342,5 kg kaldırdı ve altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. Bu anları tüm Türkiye televizyonlarının başından nefeslerini tutarak takip etti.

GALATASARAY’IN UEFA ŞAMPİYONLUĞU

galatasaray

Hangi takımı tutarsanız tutun Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazandığı anlara duygulanmışsınızdır. 17 Mayıs 2000’de Danimarka’nın Kopenhang şehrinde oynanan final maçında İngiliz devi Arsenal’ı penlatı atışları sonucunda mağlup eden Galatasaray Türk milletinin medarı iftarı olmayı başardı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMININ DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

futbol dünya üçüncülüğü

2002 yılında düzenlenen Dünya Kupası’nı futbolu takip eden etmeyen herkes yakından izledi. Okullarda, spor salonlarında dev ekranlar kuruldu. Mili takım oyuncularının saç stilleri gençlerin favorisi haline geldi. O günleri kim unutabilir ki?

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMININ İKİNCİLİĞİ

dünya basketbol

12 Dev Adam lakabıyla tanınan A Milli Basketbol takımı 2010 yılından düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası’nda final maçında ABD’ye yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Şampiyonluğun kıl payı kaçtığı maç Türk spor tarihine altın harflerle yazıldı.

SÜREYYA AYHAN’IN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

süreyya ayhan

Dünya şampiyonasında final koşan Süreyya Ayhan, 2002 yılında bayanlar 1500 metrede Avrupa şampiyonluğu kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye’nin atletizm sporundaki en büyük başarılarından birine imza atan Süreyya Ayhan’ın Türkiye’yi mutlu etmeyi başardı.

FENERBAHÇE BASKETBOL TAKIMININ EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU

fenerbahçe

Fenerbahçe Basketbol takımı THY Eurologue finalinde Yunanistan devi Olympiakos’u 80-64 mağlup ederek Avrupa basketbolunun en büyük kupasını müzesine götürmeyi başardı. Fenerbahçe’nin başarısı taraflı tarafsız bir çok kesim tarafından coşkuyla karşılandı.

BİLİM İNSANI AZİZ SANCAR’IN NOBEL ÖDÜLÜNÜ KAZANMASI

AZİZ SANCAR

Moleküler biyolog Aziz Sancar, hasar gören DNA’ların hücreler tarafından nasıl yenilendiklerini haritalandıran çalışmasıyla 2015 yılında Nobel Ödülü’ne layık görüldü.

BONUS: KADIN RİTMİK CİMNASTİK GRUP MİLLİ TAKIMININ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

ritmik cimnastik

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takım ‘3 çmeber 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde etti. Bu şampiyonluk Türkiye’nin bu dalda elde ettiği ilk başarı oldu.

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