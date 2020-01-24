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Millî egemenliğin 100’üncü yılında genç tasarımcılar yarışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı genç sanatçılar için görsel sanatlar alanında iki farklı yarışmalı sergi düzenleyecek.Genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere gerçekleştirilecek ‘Afiş Tasarım’ ve ‘Güncel Sanat’ yarışmalı sergileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’üncü yılına ithaf edilecek.TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı: Hâkimiyet-i Millîye (Millî Egemenlik) konulu ‘Genç Sanat: 4.

Millî egemenliğin 100’üncü yılında genç tasarımcılar yarışıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı genç sanatçılar için görsel sanatlar alanında iki farklı yarışmalı sergi düzenleyecek.
Genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere gerçekleştirilecek ‘Afiş Tasarım’ ve ‘Güncel Sanat’ yarışmalı sergileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’üncü yılına ithaf edilecek.
TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı: Hâkimiyet-i Millîye (Millî Egemenlik) konulu ‘Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması’ ile Türkiye’de güncel sanat alanındaki gelişmeleri ve genç sanatçıları desteklemek üzere düzenlenecek ‘Coğrafya Kaderdir’ konulu ‘Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması’ için başvurular online olarak kabul edilecek.
Söz konusu yarışmalara ilişkin şartnamelere e-devlet bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. ‘Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması’ için başvurular 3 Şubat-9 Mart, ‘Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması’ için ise 5 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

Millî egemenliğin 100’üncü yılında genç tasarımcılar yarışıyor

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