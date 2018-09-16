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"Milli eğitim ailemizin her ferdi omuzlarında büyük sorumluluk taşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Milli Eğitim Bakanlığının dinamik ve özverili ailesi, ülkemizin büyük hedeflerine ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumundadır" - "Bu yüzden milli eğitim ailemizin her bir ferdi, omuzlarında büyük sorumluluklar taşımaktadır. Milletimizin azim ve kararlılığı, bizlere duyulan güven, verilen destek en büyük güç kaynağımızdır"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının dinamik ve özverili ailesinin ülkenin büyük hedeflerine ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumunda olduğuna işaret ederek, "Bu yüzden milli eğitim ailemizin her bir ferdi, omuzlarında büyük sorumluluklar taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocuklara, öğretmenlere, velilere ve bütün eğitim camiasına 2018-2019 eğitim öğretim yılında sağlıklı, başarılı ve huzur dolu bir çalışma dönemi diledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla eğitime gönül veren herkesle beraber tarifi imkansız bir heyecanın içinde olduklarını vurgulayan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgi, umut ve işimizi en iyi şekilde yapma gayreti, tüm eğitim öğretim yılı boyunca kılavuzumuz olsun.
Milli Eğitim Bakanlığının dinamik ve özverili ailesi ülkemizin büyük hedeflerine ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumundadır. Bu yüzden milli eğitim ailemizin her bir ferdi, omuzlarında büyük sorumluluklar taşımaktadır. Milletimizin azim ve kararlılığı, bizlere duyulan güven, verilen destek en büyük güç kaynağımızdır. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve desteğiyle yeni eğitim öğretim yılı boyunca eğitimde 2023 hedeflerimize ulaşmak adına hep birlikte azimle çalışacağız."

- "Sadece çocuklarımız değil, hepimiz sizlere emanetiz"

Öğretmen meslektaşlarına hitap eden Selçuk, "Sizler, öğrencilerimizin hayat kapılarını açan anahtarlarsınız. Yavrularımıza siz rehberlik edecek, düşlediğimiz dünyaları inşa etmeleri için sizler onlara yardımcı olacaksınız. Sadece çocuklarımız değil, hepimiz sizlere emanetiz." görüşünü vurguladı.

Bakan Selçuk, velilere hitaben "Milli eğitim ailemizin asli bir parçası olduğunuzu unutmayınız. Sabırla ve fedakarca büyüttüğümüz çocuklarımızı usanmadan dinleyelim. Onlara kulak verirsek, kendilerini ifade etmelerine fırsat tanırsak, emin olun ki her çocuğumuzun içindeki o muhteşem potansiyel ve kahraman canlanacaktır. Çocuklarımızı hep birlikte çalışarak, birbirimize güvenerek en iyi ve güzel şekilde yetiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Siz ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız"

Bakan Selçuk, "Sevgili öğrencilerim, çocuklarım, yavrularım" sözleriyle seslendiği öğrencilere yönelik olarak da şunları kaydetti:

"Sizler için milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, evrensel ile yerel değerleri harmanlamış, girişimci, vizyoner, dünyadaki gelişmeleri takip eden, bilime sevdalı, teknoloji üreten ve mutlu bireyler olabileceğiniz daha parlak bir gelecek hazırlamak bizim vazifemiz. Siz ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız. Bu yüzden hem kendinize hem ailenize ve hem de milletimize karşı sorumluluklarınızı aşkla yerine getirmeniz sizden tek beklentimiz. Biz her daim yanınızdayız ve tek işimiz size hizmet etmektir."

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