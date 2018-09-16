"Milli eğitim ailemizin her ferdi omuzlarında büyük sorumluluk taşıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının dinamik ve özverili ailesinin ülkenin büyük hedeflerine ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumunda olduğuna işaret ederek, "Bu yüzden milli eğitim ailemizin her bir ferdi, omuzlarında büyük sorumluluklar taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocuklara, öğretmenlere, velilere ve bütün eğitim camiasına 2018-2019 eğitim öğretim yılında sağlıklı, başarılı ve huzur dolu bir çalışma dönemi diledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla eğitime gönül veren herkesle beraber tarifi imkansız bir heyecanın içinde olduklarını vurgulayan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgi, umut ve işimizi en iyi şekilde yapma gayreti, tüm eğitim öğretim yılı boyunca kılavuzumuz olsun.

Milli Eğitim Bakanlığının dinamik ve özverili ailesi ülkemizin büyük hedeflerine ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumundadır. Bu yüzden milli eğitim ailemizin her bir ferdi, omuzlarında büyük sorumluluklar taşımaktadır. Milletimizin azim ve kararlılığı, bizlere duyulan güven, verilen destek en büyük güç kaynağımızdır. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve desteğiyle yeni eğitim öğretim yılı boyunca eğitimde 2023 hedeflerimize ulaşmak adına hep birlikte azimle çalışacağız."