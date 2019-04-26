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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran Şanlıurfa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 21:37 | Son Güncelleme

Safran: - "Hem Türk hem de mülteci öğrenci sayısı ile büyük bir öğrenci potansiyeline sahip olan Şanlıurfa'nın, eğitim anlamında diğer büyük illerimizin seviyesine getirilmesi için Bakanlık olarak çalışmalarımız sürmektedir"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Hem Türk hem de mülteci öğrenci sayısı ile büyük bir öğrenci potansiyeline sahip olan Şanlıurfa'nın, eğitim anlamında diğer büyük illerimizin seviyesine getirilmesi için Bakanlık olarak çalışmalarımız sürmektedir." dedi.

Safran, "2023 Eğitim Vizyonu" doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen "Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişim İcra Planı Paylaşım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "tarih kokulu, eğitim dokulu" diye tanımlandırdığı Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlık olarak kente ayrı bir önem verdiklerini belirten Mustafa Safran, şunları kaydetti:

"Hem Türk hem de mülteci öğrenci sayısı ile büyük bir öğrenci potansiyeline sahip olan Şanlıurfa'nın, eğitim anlamında diğer büyük illerimizin seviyesine getirilmesi için Bakanlık olarak çalışmalarımız sürmektedir. Bakanlık olarak göreve geldiğimiz günden bugüne sayın Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk ve ekibi olarak sürekli sahada öğretmenlerle birlikte sorunları dinlemek, dertleşmek, ihtiyaçları yerinde görmek için öğretmen ve okul idarecileriyle sürekli görüşme halindeyiz. Buradaki okul ihtiyacını büyük ölçüde gidermek için yöneticilerimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yeni açılacak okullarımızla birlikte ortaya çıkacak olan öğretmen ihtiyacı için de önümüzdeki öğretmen atamalarında Şanlıurfa için gereken çalışmalar yapılacaktır."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da nüfus ve öğrenci yoğunluğu olan kentte başarılı çalışmalar yapmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Boyacı, daha sonra 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişim imkanları üzerinden yapılan ve yapılması düşünülen projeler, ulusal ve uluslararası eğitim programları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise Şanlıurfa'da eğitim alanında yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Yusuf Büyük, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, şube ve okul müdürleri katıldı.

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran Okul Şanlıurfa

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