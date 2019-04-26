Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran Şanlıurfa'da

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Hem Türk hem de mülteci öğrenci sayısı ile büyük bir öğrenci potansiyeline sahip olan Şanlıurfa'nın, eğitim anlamında diğer büyük illerimizin seviyesine getirilmesi için Bakanlık olarak çalışmalarımız sürmektedir." dedi.

Safran, "2023 Eğitim Vizyonu" doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen "Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişim İcra Planı Paylaşım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "tarih kokulu, eğitim dokulu" diye tanımlandırdığı Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlık olarak kente ayrı bir önem verdiklerini belirten Mustafa Safran, şunları kaydetti:

"Hem Türk hem de mülteci öğrenci sayısı ile büyük bir öğrenci potansiyeline sahip olan Şanlıurfa'nın, eğitim anlamında diğer büyük illerimizin seviyesine getirilmesi için Bakanlık olarak çalışmalarımız sürmektedir. Bakanlık olarak göreve geldiğimiz günden bugüne sayın Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk ve ekibi olarak sürekli sahada öğretmenlerle birlikte sorunları dinlemek, dertleşmek, ihtiyaçları yerinde görmek için öğretmen ve okul idarecileriyle sürekli görüşme halindeyiz. Buradaki okul ihtiyacını büyük ölçüde gidermek için yöneticilerimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yeni açılacak okullarımızla birlikte ortaya çıkacak olan öğretmen ihtiyacı için de önümüzdeki öğretmen atamalarında Şanlıurfa için gereken çalışmalar yapılacaktır."