HABER

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: “Bilgi sağlamanın ötesine geçilmeli”

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, “Tarafı olduğumuz Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde eğitimin amaçları arasında çocukların insan haklarına ve temel özgürlüklere saygısının geliştirilmesi yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: “Bilgi sağlamanın ötesine geçilmeli”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, “Tarafı olduğumuz Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde eğitimin amaçları arasında çocukların insan haklarına ve temel özgürlüklere saygısının geliştirilmesi yer almaktadır. Bu doğrultuda uygulanacak demokrasi ve insan hakları eğitimi, kapsamlı ve yaşam boyu devam edecek bir süreç olarak tasarlanmalı; bilgi sağlamanın ötesine geçmelidir” dedi.
‘Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi’ projesinin bütüncül okul modeli tanıtım toplantısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın katılımıyla Swissotel’de gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, iki gün sürecek programla ilgili, “Dünyanın içinde bulunduğu durumun uyandırdığı derin endişeler, bizleri daha insani, daha medeni ve daha adil yeni bir hikâye yazmaya mecbur bırakmaktadır. Okullarımızda çocuklarımızı günümüzün bilgi yoğun ve rekabetçi dünyasına en iyi şekilde hazırlamanın yanı sıra eğitim sisteminin çift kanadını temsilen, aklı ve kalbi birleştiren bir yaklaşım benimsememiz elzemdir. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun temel amaçları arasında çocuklarımızı milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı ve tüm bu ilkeleri davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

“Tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında yer almaları sağlanacak”
Safran, proje dahilinde okula ilişkin tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında aktif olarak yer alacağını söyledi. Safran, “Tarafı olduğumuz Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ise eğitimin amaçları arasında çocukların insan haklarına ve temel özgürlüklere saygısının geliştirilmesi yer almaktadır. Bu doğrultuda uygulanacak demokrasi ve insan hakları eğitimi, kapsamlı ve yaşam boyu devam edecek bir süreç olarak tasarlanmalı; bilgi sağlamanın ötesine geçmelidir. Çocuklar evde, okulda ve topluluk içinde insan hakları standartlarının ve demokrasinin uygulandığını gözlemleyebilmeli, insan hakları ve demokrasi eğitimi çocukların gündelik yaşantılarına yansımalıdır. Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi kapsamında geliştirdiğimiz bütüncül okul modeli ile okula ilişkin tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında yer almaları sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

“Çocukların kendilerini güvenle ifade edebildiği öğrenme ortamlarını güçlendireceğiz”
Çocukların hem ev ortamında hem de okul ortamında kendilerini serbestçe ifade etmesi gerekliliğine vurgu yapan Safran, çocukların kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerinde etkin rol almaları gerektiğini de söyledi. Safran, “Çocuklar, sorularına cevap değil muhatap aramaktadır. Çocuklarımızın hem okul hem de aile ortamında görüşlerini serbestçe ifade etmesi, bu görüşlerin yetişkinler tarafından ciddiye alınması ve çocukların kendilerini ilgilendiren karar alma süreçlerinde etkin rol almaları onların kişilik gelişiminde oldukça büyük rol oynamaktadır. Projemiz ile çocuk bizler bütüncül bir yaklaşım benimseyerek, çocuklarımızın hayatına etki eden her aktörü sürece dâhil edeceğiz. Şüphesiz ki bu süreç il ve ilçe yönetimlerimiz olmadan düşünülemez. Sizlerin bu projeye sağlayacağı destekle biz okullarımızdaki tüm çocuklarımıza erişerek onların aktif katılımını sağlayacak, kendilerini güvenle ifade ettikleri öğrenme ortamlarını güçlendireceğiz” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: “Bilgi sağlamanın ötesine geçilmeli”

PARTNER 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları Konya’da kitapseverlerle buluşuyorAtatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları Konya’da kitapseverlerle buluşuyor
Kocaeli’de aç kalan ayılar yemek ararken araçların önüne indiKocaeli’de aç kalan ayılar yemek ararken araçların önüne indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İhale' krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Mardin'de sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.