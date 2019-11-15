Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: "Sınav baskısını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz"

DENİZLİ (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, okullar arasındaki performans farkını azaltarak öğrenciler üzerindeki sınav baskısını ortadan kaldırmaya gayret ettiklerini belirtti.

Safran, Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nun açılışında yaptığı konuşmada, kendisinin de 10 yaşında böyle bir yurtta eğitime başladığını, bu yuvaların anlamını en iyi bilenlerden biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de hayırseverlik kültürünün bu tür yapılara öncülük ettiğini belirten Safran, "Çok nitelikli öğrencilerin buralardan çıkarak bu ülkeyi yönetmeye aday olduklarını bildiğimiz için bu yatırımlar yapılıyor. Sevgili öğrenciler bu anlamda buraların kıymetini bilin." dedi.

Safran, okulun sınavla öğrenci alan bir kurum haline getirilmesi talebi üzerine ise şöyle konuştu:

"Biz sınavlı okul sayısını azaltmak, Türkiye'deki okullar arasındaki performans farkını düşürmek ve sınavları aslında ortadan kaldırmak için mücadele veriyoruz. Herkes iyi okula gitmek istiyor bu farktan dolayı. Bizim yegane amacımız bu. Üniversiteler ve liselerde okullar arasındaki başarı farkını yüzde 5'lere düşürmeyi hedefliyoruz. Sınav baskısını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz."