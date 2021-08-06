Milli Eğitim Bakanı Değişikliği Okulların Açılmasını Etkileyecek Mi?

Türkiye’de 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına bir ay kala Milli Eğitim Bakanı değiştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi nedeniyle bürokratlarla anlaşmazlık yaşadığı daha önce kamuoyuna yansıyan Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk’un geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istifasını sunduğu iddia edilmişti.

Erdoğan, Prof. Selçuk’un yerine üç yıldır Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Prof. Mahmut Özer’i atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Eğitim Bakanlığı’yla ilgili tasarrufu, bakan değişikliğiyle sınırlı kalmadı. Prof. Petek Aşkar, Prof. Ahmet Emre Bilgili ve Dr. Sadri Şensoy’un atamaları da yapılarak Resmi Gazete’de yer aldı.

Bu atamalardan sonra Prof. Selçuk’un bakanlığı döneminde Prof. Özer’le birlikte bakan yardımcılığı görevinde bulunan Mustafa Savran ve Reha Denemeç’in başka görevlere atanması bekleniyor.

Prof. Selçuk: ‘‘Ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum’’

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nden sonra kurulan ilk Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Prof. Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Prof. Selçuk ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk’un istifası okulların açılma tarihini değiştirecek mi?

Türkiye’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede yaklaşık 19 milyon öğrenci ve bu öğrencilerin velileri, COVID-19 salgını nedeniyle neredeyse 1,5 yıl kapalı kalan okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor.

Okulların açılmasına bir ay kala, Türkiye’de yeni vaka sayısının yeniden 25 binler seviyesinde dolaşması bu konudaki endişeleri arttırıyor.

İstifa eden Milli Bakanı Ziya Selçuk, en son 17 Temmuz’da yaptığı açıklamada “Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” demişti.

Önceki gün ATV’de özel yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’sa bu konuyla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

51 yaşındaki yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, üç yıldır Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 2010-2017 yılları arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde rektörlük görevinde bulunan Profesör Özer, bu görevdeyken bir yıl boyunca (1 Ağustos 2015-1Ağustos 2016) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevini de üstlendi.

Özer, bakan yardımcılığına atanmadan önce yaklaşık 10 ay ÖSYM Başkanlığı görevinde bulundu.

