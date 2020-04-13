Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Kaynaştırma öğrencileri için 30 ders videosu

Normal öğretim programı takip eden kaynaştırma yoluyla öğrenimlerine devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, "www.eba.gov.tr" ve TRT EBA TV'de oluşturulan içeriklerden faydalanıyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kaynaştırma öğrencilerine yönelik kavram öğretimi, günlük yaşam becerileri ve akademik gelişim alanına ait 19 uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile Genel Müdürlüğün "orgm.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Bakanlık tarafından, "444 0 632" telefon hattı üzerinden evlerinde özel eğitim ihtiyacı olan çocukları olan velilere, eğitim ve öğretim yöntem ve metodlarıyla alakalı müşavirlik hizmeti de sunuluyor.

"TÜM ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN İÇERİKLER HAZIRLADIK"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde de özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Özel eğitim öğrencilerine sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmayı sürdürdüklerine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu: