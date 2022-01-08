Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Sayı daha da artacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısının arttığını belirtip, "Kısa sürede öğrenci sayısı yüzde 57 arttı. Tüm OSB’lerde mesleki eğitim merkezleri ve irtibat noktalarının kurulumlarını tamamladık. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda sayı çok daha fazla artacaktır" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılı Aralık ayı sonunda 3308 sayılı 'Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişikliklerin, meyvesini vermeye başladığı belirtildi. Düzenleme sonrası mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı 159 binden yüzde 57’lik artışla 250 bine yükseldi. 'Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücretin tamamı, artık devlet tarafından ödenecek. 3'üncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin 3'te 1'inden artık asgari ücretin yarısına yükseltildi.

EN FAZLA İLGİ İSTANBUL’DA

Mesleki eğitim merkezlerine en fazla ilgi İstanbul’da gerçekleşti. Düzenleme öncesi mesleki eğitim merkezlerinde 13 bin 722 öğrenci olan İstanbul’da bu sayı, 22 bin 34’e yükseldi. 8 bin 312 öğrenci artışının gerçekleştiği İstanbul’u 5 bin 43 öğrenci artışı ile Ankara ve 4 bin 548 öğrenci artışı ile Adana izledi.

BAKAN ÖZER: SAYI DAHA FAZLA ARTACAK

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Özer, "3308 sayılı 'Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler, mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattı. Artık mesleki eğitim merkezleri hem işverenler hem de kısa sürede işgücü piyasasına geçmek isteyen gençler için çok cazip bir model haline geldi. İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Bu cazibe hemen öğrenci sayılarına yansıdı. Kısa sürede öğrenci sayısı yüzde 57 arttı. Tüm OSB’lerde mesleki eğitim merkezleri ve irtibat noktalarının kurulumlarını da tamamladık. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda sayı çok daha fazla artacaktır. Özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli bir fırsat mesleki eğitim merkezleri üzerinden ortaya çıkmış oldu" dedi.

DHA

