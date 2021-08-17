Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den afet bölgesindeki okullarla ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özer genel değerlendirme yapmak için afet bölgelerindeki tüm il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Afet bölgelerindeki eğitim kurumlarında yürütülen çalışmalarda gelinen son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alan Özer, afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ SAHADA"

Özer, afetten etkilenen bölgelerde de öğrenci, öğretmen ve velilerin daima yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımız, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarından okullarımızın eksikliklerinin giderilmesine kadar ne gerekiyorsa yapılması için sahada. Öğretmenlerimiz ve danışmanlarımız, rehberlik ve psikolojik destek ile yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Mesleki ve teknik anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerimizin yemekhaneleri vatandaşlarımıza kahvaltı ve akşam yemeği sunuyor. Söz konusu bölgelerde öğrencilerin okullara erişimi ve devamı konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli tedbirler alındı. İllerimize gerekli kaynak aktarımı tamamlandı. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Özer, öğrenci ve öğretmenlerin her türlü kırtasiye ihtiyacının da karşılanacağı bilgisini paylaşarak, afetlerin ardından ihtiyaçların tespiti, temini ve ilgililere ulaştırılması, yangın ve selden etkilenen canlıların tedavisi gibi pek çok alanda gönüllü olarak görev yapan tüm öğretmenlere ve bakanlık personeline teşekkür etti.

Toplantıya Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile ilgili birim amirleri de katıldı. (AA)



