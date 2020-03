Milli Eğitim Bakanı'ndan önemli açıklamalar

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

'Her gün yeni bir öneri ile karşılaşıyor insanlar. Bu durumun öğrenci, öğretmen ve anne babalar üzerinde baskı kurduğunu kabul etmek gerekir. Psikolojik baskılara karşı bu kitleler nasıl hareket etmeli?'

Temelde yatan kavram güven. İnsanların problem çözme becerisi de önem kazanıyor. Tavsiyem insanların öz güvenleri konusunda bu bir mücadele günüdür Dayanışma günüdür. Bu böyle gitmeyecek. Biz bunu çözeceğiz inşallah.

'Siz genelde burada bakanlıktasınız'

Uzaktan eğitim ile ilgili bir kaç yerde istasyonumuz var. TRT'nin içinde, İstanbul'da ekiplerimiz var. Ana üssümüz burası. Bir iki okulumuzda okullara yayılmış şekilde farklı gruplar...

'Daha çok TV odaklı bir çalışma gerçekleştirdiniz'

Veriye, kanıta dayalı yönetim çok önemli. Hane halkı araştırmalara baktık. Kaç hanede TV, internet, bu TV'ler akıllı mı değil mi. Her şeyi internet temelli yaparsak topluma erişimimiz kısıtlanacak. Önceliği TV'ye verdik. Çünkü hemen her evde TV var. EBA'da internet desteği ile her çocuğumuza eğitim desteği sağladık. Bir de sınav senesinde olan çocukları ayırdık.

'Ne kadar evde internet ve TV var?'

TV'lerle ilgili yüzde 95'lerin üzerinde... İnternetle ilgili yüzde 20'lerde bir erişilmezlikle ilgili bir durum var. 'Biz size 8 GB internet desteği veriyoruz' dedik. Her öğrencimizin sırasına okulun ikinci yarısı başladığında bir çıkartma yapıştırdık. 8 GB şu anda yeterli.

