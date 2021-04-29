Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Bakan Selçuk açıklamasında, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz “Öğretmenim!” dediği anda öğretmenlerimiz “Buradayım.” diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için buradayız." dedi.

BİR AÇIKLAMA DAHA!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Bakan Selçuk, "Türkiye Zümresi" toplantılarında her hafta branş öğretmenlerimizle buluşmaya devam ediyorum. Bu hafta imam hatip liselerimizin meslek dersleri öğretmenleri ile bir araya geldim. Değerli fikirleri ve katkıları var hepsinin. Gayretiniz için gönülden teşekkürler.' dedi.

YGS-LYS KARARI

Bakan Selçuk katıldığı televizyon programında ise, YGS- LYS sınavlarına ilişkin sorulan soruya "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak" dedi.

Öğretmenlerin 24 Şubat'ta aşılanmaya başlandığını hatırlatan Selçuk, 425 bin öğretmene de aşı randevusu açıldığını aktardı.



