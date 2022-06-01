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Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! 18 yaş üstü engelli vatandaşlar için açılıyor

01.06.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 18 yaş üstü engelli vatandaşların eğitime devam edebilecekleri Halk Eğitim Merkezlerinin kurulacağını açıkladı. Özer, ilk olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de açılacağını da ekledi.

Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! 18 yaş üstü engelli vatandaşlar için açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Özer, engelli vatandaşların, 18 yaşını geçtikten sonra da eğitime devam edebilecekleri bir sistemin duyurusunu yaptı. Özer açıklamasında şunları söyledi:

Uzun zamandan beri istediğimiz bir şey vardı. 18 yaş üzeri engelli vatandaşlarımızın devam edebilecekleri bir eğitim mekanizması yoktu. İnşallah 2 hafta içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilkini açmak üzere sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız. (İHA)

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Milli Eğitim Bakanı
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