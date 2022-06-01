Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! 18 yaş üstü engelli vatandaşlar için açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Özer, engelli vatandaşların, 18 yaşını geçtikten sonra da eğitime devam edebilecekleri bir sistemin duyurusunu yaptı. Özer açıklamasında şunları söyledi:

Uzun zamandan beri istediğimiz bir şey vardı. 18 yaş üzeri engelli vatandaşlarımızın devam edebilecekleri bir eğitim mekanizması yoktu. İnşallah 2 hafta içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilkini açmak üzere sadece engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olan Halk Eğitim Merkezlerimizi kuracağız. (İHA)

