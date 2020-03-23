Milli Eğitim Bakanı Selçuk 10 soruda uzaktan eğitime dair merak edilenleri açıkladı

Yeni tip koronvirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından bugün uzaktan eğitim süreci başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV üzerinden ilk derste velilere ve öğrencilere hitap etti. Bakan Selçuk, uzaktan eğitime dair merak edilenleri de 10 soruda açıkladı. Selçuk, okulların ne zaman açılacağına dair, “Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız” dedi. EBA ve TRT EBA TV hakkında da bilgi veren Selçuk, “EBA yani eğitim bilişim ağı, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Bunu halihazırda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA’yı kullanabiliyorlar. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayın yapıyor” şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ DERSLERİNİ TRT EBA TV ÜZERİNDEN TAKİP ETSİNLER' EBA’yı ne zaman, TRT EBA TV’yi ne zaman kullanılacağına dair ise Selçuk, “Çocuklarımız derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etsinler. Ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA’yı kullansınlar. Sisteme bir yüklenme olmaması için EBA’yı hangi sınıfların hangi saat aralığında kullanması gerektiğini ise ayrıca bildireceğiz. Önceliğimizin TRT EBA TV’de olduğunu belirtmek isterim” dedi. Uzaktan eğitimin okuldaki eğitimden farklarını aktaran Selçuk, “Okul çocuğun sadece eğitim aldığı, ders dinlediği, öğrendiği yer değildir. Çocuk okulda eğlenir, sosyalleşir, arkadaşlarıyla birlikte öğrenir, sistematik bir öğrenmenin içinde zamanını geçirir. Dolayısıyla bizim uzaktan eğitimle çocuklarımıza bunların hepsini kusursuz bir şekilde verebilmemizin elbette ki imkanı olmayacak. Bizim için uzaktan eğitim, çocuklarımız okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar diye gerekli. Yarın okullar açıldığında büyük bir boşluk yaşamasınlar” ifadelerini kullandı.

'YAYIN PROGRAMINI MEB.GOV.TR ÜZERİNDEN PAYLAŞTIK' Uzaktan eğitim videolarının tekrarının olacağını da söyleyen Selçuk, “Evet, uzaktan eğitim videolarının tekrarı olacak. Ders videolarının yayın programını meb.gov.tr üzerinde paylaştık. Oradan hem ders saatlerini, hem etkinlik kuşağını hem de tekrar saatlerini takip edebilirsiniz. Eğer belirtilen saatte yayını kaçırırsanız tekrarını izleme olanağınız mevcut” dedi. 'HER TÜRLÜ TELAFİ YAPILACAK' Zorunlu tatil bittiğinde okullarda telafi eğitimlerinin olacağına değinen Selçuk, “Zorunlu tatil bittiğinde okullarımızın eğitim ve öğretime yeniden açılmasıyla birlikte hızlandırılmış telafi eğitimlerimiz başlayacak. Bu konuda destekleme ve yetiştirme kurslarımız aktif rol oynayacak. Öğrencilerimizin yıl sonunda ulaşmasını beklediğimiz hedeflerin gerçekleşmesi için gerekirse hafta sonu ve yaz paketi de dahil olmak üzere her türlü telafi yapılacak” dedi. '8 GB ÜCRETSİZ İNTERNET İMKANI SAĞLADIK' İnternete ulaşımı olmayanlar için de açıklamalarda bulunan Selçuk, her öğrenciye 8 GB ücretsiz internet imkanı sunduklarını hatırlattı. Selçuk, “Uzaktan eğitimde bizim önceliğimiz TRT EBA TV’nin kullanılması ve derslerin televizyon üzerinden takip edilmesi. İnternet ders tekrarı, konu eksiği, sorular ve sanal sınıflara erişmek isteyen öğrencilerimiz için lazım, çünkü bunlar için EBA’yı kullanacaklar. Orada da tüm GSM operatörlerinden 8 GB ücretsiz internet imkanı sağladık. Bu fırsattan yararlanabilirler” diye konuştu.