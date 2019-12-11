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Milli Eğitim Bakanı Selçuk AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 09:10 | Son Güncelleme

Ziya Selçuk, "Çanakkale'de orman yangını", "Harran'da yaşam" ve "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi - Bakan Selçuk: - "İstisnasız bir şekilde fotoğrafların her biri için 'oy ver' butonuna basmak istedim çünkü hepsi çok büyük emek. Hepsi arkasında çok büyük güzellikleri, duyguları yansıtıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

Selçuk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yürütülen yoğun çalışmanın konu alındığı, "Çanakkale'de orman yangını" başlıklı Burak Akay'ın fotoğrafına oy veren Selçuk, yaşam kategorisinde ise UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yöre halkının kerpiç evlerde yaşamaya devam etmesini bir kız çocuğu üzerinden anlatan Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını beğendi.

Bütün fotoğrafları çok başarılı bulduğunu vurgulayan Selçuk, spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"nde yapılan at yarışlarını anlatan, "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğrafı seçti.

- "Hepsi arkasında çok büyük güzellikleri yansıtıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, fotoğrafın insanın eşya ve doğayla ilişkisini yeniden ürettiği bir sanat alanı olduğuna dikkati çekerek, bu sanatın insanlığı yeniden hatırlama ve hayatın ne anlama geldiğini derin bir şekilde vurgulama imkanı verdiğini ifade etti.

Fotoğraf sanatçılarının yaptığı çalışmaların önemine, sağladığı zenginliğe işaret eden Selçuk, "İstisnasız bir şekilde buradaki fotoğrafların her biri için 'oy ver' butonuna basmak istedim çünkü hepsi çok büyük emek. Hepsi arkasında çok büyük güzellikleri, duyguları yansıtıyor." dedi.

Selçuk, fotoğraf oylamasının aslında bir oy vermenin ötesinde bu tip çalışmaları desteklemek anlamına geldiğine vurgu yaparak, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın dünya çapındaki başarıları için her birini ayrı ayrı kutluyorum." diye konuştu.

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